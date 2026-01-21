- Дата публикации
Режим экономии: где и когда ждать отключений 22 января
По распоряжению «Укрэнерго», завтра, 22 января, во всех областях Украины снова будут отключать свет.
В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
«Завтра, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.
Сколько очередей будут отключаться одновременно, в «Укрэнерго» снова не уточнили.
Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Ранее в ДТЭК объяснили, почему Киев до сих пор без графиков и что происходит с электросетью столицы сейчас.