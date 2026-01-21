Режим экономии: где и когда ждать отключений 22 января

Отключение света в Украине 22 января

Реклама

В четверг, 22 января, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

«Завтра, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

Реклама

Сколько очередей будут отключаться одновременно, в «Укрэнерго» снова не уточнили.

Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Реклама

Ранее в ДТЭК объяснили, почему Киев до сих пор без графиков и что происходит с электросетью столицы сейчас.