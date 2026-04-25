Режим Лукашенко подталкивают к войне: почему в Беларуси строят оборонительные сооружения

Кремль заинтересован в том, чтобы втянуть Беларусь в полноценную войну против Украины. Горизонт планирования наступательных операций может быть растянут на годы вперед.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии «24 каналу».

По его словам, в Беларуси ведется строительство оборонительных сооружений, куда будут завозить контингенты российских или совместных войск для планирования дальнейших операций наступательного характера.

При этом Коваленко добавил, что в ближайшее время нет реальной угрозы наступления на Украину с белорусской территории.

«Россияне не стягивают туда в большом количестве свои силы. А сама белорусская армия не мобилизована и не готова к серьезным движениям», — отметил он.

Руководитель ЦПД отметил, что сейчас опасность для Украины представляют «Шахеды», которые могут атаковать Украину с белорусской территории, по крайней мере здесь уже обустраивают центры управления российскими ударными дронами.

Однако, как отметил Андрей Коваленко, такие атаки напрямую втянут режим Александра Лукашенко в войну. При этом самопровозглашенный президент Беларуси окончательно потеряет остатки своей самостоятельности, перейдя под контроль российских спецслужб.

По его мнению, такой ход событий, не устроит Лукашенко, который привык к большим полномочиям внутри страны.

Угроза из Беларуси — что известно

Напомним, командир спецподразделения Kraken Константин Немичев со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями.

Недавно самопровозглашенный президент Александр Лукашенко во время совещания по итогам комплексной проверки армии отметил, что Беларусь должна быть готова к полноценным боевым действиям.

Впоследствии Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в белорусскую армию и пограничную службу.

По информации военных аналитиков, Россия пытается усилить атаки ударными беспилотниками в своей войне против Украины. Для этого на территории Беларуси началось строительство баз наземного управления для дронов большой дальности.