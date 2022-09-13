Режим питания осенью: нутрициолог о том, как подготовить организм к холодам

В этом году осень ворвалась в нашу жизнь очень быстро. Холод, дождь и порывы ветра пришли сразу после жарких летних дней. Очень важно подготовить свой организм к осенним дням. И сделать это можно с помощью правильного режима питания. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как поддержать свой организм осенью, рассказала в своем инстаграмм-аккаунте нутрициолог Анастасия Голобородько. Особый акцент она рекомендует делать именно на режиме питания, потому что продукты включают в себя много витаминов и минералов, которые нужны человеку. А осенью можно найти немало сезонных овощей и фруктов.

Какие фрукты есть осенью

Осенью многие фруктовые деревья и кустарники дают свои плоды. В частности, можно добавить в свой рацион виноград. Однако нужно обратить внимание, что в нем содержится большое количество сахара. Поэтому много кушать винограда в день не рекомендуется.

Голобородько отметила, что фрукты могут быть хорошим десертом после основного приема пищи, если вы здоровы и тело получило необходимую порцию других микроэлементов.

Витамин D в холодное время года

Солнца становится гораздо меньше, поэтому очень важно поддерживать необходимый уровень витамина D в организме. Нутрициолог советует как можно чаще выходить на прогулку, если есть такая возможность.

Также витамин D можно получить с некоторыми продуктами. В частности, если добавить в рацион яйца и печень трески. Витамин D содержится в желтках, поэтому лучше готовить такие блюда, где он остается жидким – яйца-пашот, в мочечке, яичнице.

Вы можете найти этот витамин в грибах (лесные, шиитаке, немного меньше в выращенных искусственно), а также в скумбрии, сардинах, тунце.

Добавьте в рацион пряности

Для стимулирования организма в холодную погоду очень важно добавить в рацион пряности. Анастасия советует обратить внимание на следующие: семена укропа, тмин, имбирь, горчица, кардамон, корица, лавр, фенхель.

Также не забывайте добавлять в рацион локальные украинские продукты. В частности, капусту, листовую зелень, тыквы, грибы, бататы и бобовые.