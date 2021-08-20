Режиссер Олеся Коваленко рассказала подробности уникального спецпроекта ТСН в День Независимости

Уже во вторник, 24 августа, в 19:30 ТСН вживую проведет праздничный эфир, приуроченный к 30-летию Независимости Украины. Выпуск новостей состоится в сердце столицы на Золотых Воротах. В эфире зрители увидят знаковые истории украинцев, которые поразили всю страну, их объединят с яркими, чувственными номерами звезд украинского шоу-бизнеса, которые тематически интегрируют в программу спецвыпуска. Идея спецпроекта - показать путь Украины, ее трансформацию длиной в 30 лет.

В эксклюзивном интервью сайту 1+1 главная режиссер ТСН Олеся Коваленко рассказала, как создавали новый мультимедийный формат и поделилась подробностями спецефира. Ведущими спецпроекта будут Лидия Таран, Наталья Мосейчук и Алла Мазур. Телеведущая Лидия Таран будет вести эфир с крыши Золотых Ворот. Ее коллеги Алла Мазур и Наталья Мосейчук будут работать во время выпуска у фасада монумента.

"Я лично всегда мечтала, чтобы зрители ТСН смотрели наши новости вживую, не только по телевизору. И вот наконец наша команда создаст этот грандиозный проект под открытым небом на Золотых Воротах. Это - титанический труд и в техническом плане, и в креативном. Наша команда вдохновлена ​​идеей независимости и желанием создать что-то новое, чего зритель не видел раньше. Кроме того, в выпуске примут участие не только выдающиеся украинские личности, оставившие след в нашей истории, но и наши герои - герои выпусков ТСН, истории которых оставили след в сердцах зрителей", - рассказала Олеся Коваленко.

Для праздничного эфира создатели ТСН сняли впечатляющие номера с любимыми украинскими звездами. В частности, зрители увидят исполнение рэпа об истории Украины от группы ТНМК, чувственный номер Джамалы и услышат фантастическую игру на рояле известного пианиста Дмитрия Шурова (Pianoboy). Для специального выпуска новостей в День Независимости ТСН также создали захватывающий номер группы The HARDKISS в коллаборации с спортсменками Федерации гимнастики Украины.

"Каждый артист хочет собрать стадион "Олимпийский", а каждый спортсмен - выступить на Олимпийских играх. Каждый человек стоит перед страхом чего-то нового, неизведанного. Через эту работу я хотела показать, если вы по-настоящему "горите" своим делом, мечтой - взлеты и падения не страшны, это часть пути к успеху", - сказала Олеся Коваленко.

А в конце эфира Тина Кароль исполнит песню "Украина - это ты". В специальном выпуске на День Независимости зрители 1+1 впервые смогут увидеть Десятинную церковь и Золотые Ворота в исторической видеореконструкции. Зрителям также покажут уникальные исторические артефакты. В частности, оригинал Будапештского меморандума и первый Герб независимой Украины.

Не пропустите спецвыпуск ТСН 24 августа в 19:30 на 1+1 и празднуйте День Независимости вместе с нами!

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