Режиссера Лавренчука, задержанного и Италии по запросу России, отпустили под домашний арест

Режиссера Лавренчука, задержанного и Италии по запросу России, отпустили под домашний арест

Общаться со всеми на время следствия Евгению запретили.

Украинского режиссера, задержанного в Италии по запросу России, отпустили под домашний арест.

Об этом в "Фейсбуке" сообщила мать Евгения Лавренчука, которой удалось вкратце поговорить с сыном.

По ее словам, чувствует себя он нормально, но общаться со всеми на время следствия Евгению запретили.

Лавренчука задержали 17 декабря в Неаполе и отправили в СИЗО. Семья режиссера рассказывает, что его посадили за решетку по требованию России и просили экстрадировать. Обвиняют режиссера в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ.

Но на самом деле речь идет о политическом преследовании – утверждает Лавренчук. Он львовянин, работал в России и выехал из нее в 2014 году сразу после начала войны. За его представление в Томском театре российские власти упрекали Евгения в пропаганде гомосексуализма — однополые отношения там считают преступлением.

Украинского режиссера, задержанного в Италии, отпустили под домашний арест | Новости мира

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