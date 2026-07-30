Режиссеру "Бандитского Петербурга" грозит длительное заключение: что он натворил

Владимир Бортко / © Film.ru

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Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора заочно сообщила о подозрении российскому режиссёру, сценаристу и бывшему депутату Государственной думы РФ Владимиру Бортку, который публично призвал российское военно-политическое руководство нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием.

Об этом сообщила СБУ.

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Следствие установило, что Бортко использует многомиллионную аудиторию российских телеканалов и интернет-платформ для оправдания полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В ходе интервью кремлевским пропагандистам он, в частности, предложил руководству РФ применить против Украины тактическое ядерное оружие.

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В СБУ напомнили, что Бортко является автором и режиссером ряда известных российских фильмов и телесериалов, среди которых «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Помимо творческой деятельности, в 2011–2021 годах он был депутатом Государственной думы РФ, где публично поддерживал оккупацию Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

По данным правоохранительных органов, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Бортко неоднократно выступал в эфирах российского телевидения, где ставил под сомнение украинскую государственность и призывал к полной оккупации территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Владимиру Бортку о подозрении по статье 436 Уголовного кодекса Украины (пропаганда войны) и части третьей статьи 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация её участников с использованием средств массовой информации).

В Службе безопасности отметили, что продолжаются комплексные меры по привлечению подозреваемого к ответственности за преступления против национальной безопасности Украины. Санкции по инкриминируемым ему статьям предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Напомним, патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), который с самого начала полномасштабного вторжения последовательно оправдывает российскую агрессию против Украины, решил пойти дальше и издал книгу, посвященную «метафизике войны».

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