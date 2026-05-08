- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
Резкая смена погоды и атмосферные фронты накроют Украину на выходных: предупреждение от синоптика
Уже на выходных часть областей накроют дожди и грозы, а температура местами резко упадет.
В Украине в ближайшие выходные ожидается ощутимое похолодание. Температура воздуха в большинстве областей снизится до +12…+18 градусов, тогда как на востоке и юго-востоке еще задержится более теплая погода — от +20 до +26.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
9-10 мая по территории Украины будут проходить атмосферные фронты. Из-за этого в большинстве регионов прогнозируют кратковременные дожди, а иногда и грозы. В то же время в воскресенье в западных областях существенных осадков не ожидается.
Погода в Киеве
В Киеве суббота, 9 мая, пройдет преимущественно без сильных осадков. Температура воздуха днем будет держаться около +20 градусов. Однако уже в воскресенье в столицу придет резкое похолодание — столбики термометров опустятся до +12…+14 градусов, а также пройдут дожди.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в пятницу, 8 мая, ряд областей Украины накроет непогода. Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях.