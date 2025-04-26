Резкая смена погоды: синоптики сделали для украинцев неутешительный прогноз

Весна / © unsplash.com

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В Украине уже в эти выходные в большинстве областей будет дождь. Где именно ожидать осадков и когда погода снова станет приятной.

Об этом говорится в эксклюзиве TSN.ua.

Прогноз погоды на выходные

Выходные с сюрпризом! Украину покроют дожди и похолодание. Такой прогноз сделал метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в субботу, 26 апреля, под влиянием циклонической деятельности по всей Украине ожидается неустойчивая и прохладная погода.

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Пройдут дожди, днем местами на Левобережье обильные. В отдельных пунктах возможны грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток ожидается в пределах +4…+11 °С, на остальной территории страны ночью +8…+13 °С, днем +13…+18 °С.

В воскресенье, 27 апреля, ночью в северных и восточных областях пройдут дожди, в остальных регионах без существенных осадков. Днем в большинстве областей будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северных, центральных и западных областях местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3 °С, днем +6…+12 °С, на юго-востоке Украины +13…+18 °С.

Какая будет погода летом

Тем временем стало известно, какими сюрпризами нас удивит лето. По словам метеорологины Натальи Голени, в этом году прогнозируется раннее начало теплых погодных процессов. Во второй половине мая возможны типичные летние явления — грозы, град и шквалы. Однако если не будет вторжения холодного воздуха, именно в этот период можно ожидать перехода к стабильному теплу.

«Последняя декада мая и середина мая можно считать, что это уже лето. И там уже пошли интенсивные процессы: грозы, грады, шквалы, если конечно не будет вторжения холодного воздуха», — рассказала она.

Голеня объяснила, что из-за географического положения Украины летом часто наблюдаются резкие перепады температур. В частности, даже в апреле и мае нередко фиксируется вторжение арктического воздуха, что приводит к ночным заморозкам — снижению температуры ночью до 0° или «минусам».

С наступлением устойчивого тепла и повышением температур до +20…+25°C возможно образование мощных грозовых облаков, несущих с собой град, ливни и шквальные ветры. По словам метеорологины, в летний период эти опасные явления могут достигать стихийного уровня.

«При этом наблюдаются грозы, может выпадать град, также ливни и перед этим процессом шкваловые ветры будут достигать опасных и стихийных значений», — рассказала Голеня. Кроме того, она предупредила, что из года в год такие атмосферные явления становятся все чаще. Это в основном связано с тем, что общий температурный фон постепенно растет, а резкое изменение воздушных масс провоцирует ураганы и другие природные аномалии.

«Если брать за много лет — температурный режим становится выше. А чем выше температурный режим, происходит смена воздушной массы с горячей раскаленной. Ее сменяет холодная или прохладная летом воздушная масса. Поэтому этот процесс будет происходить», — объяснила Голеня.

Лето будет аномально теплым

В то же время Климатология Вера Балабух рассказала, что лето в этом году может быть жарким и засушливым. Более того, говорит, что могут быть новые температурные рекорды. Средняя сезонная температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков может быть меньше обычного. Это создает риск мощных пожаров.

«Сухая и жаркая погода будут способствовать усилению пожарной опасности», — подчеркнула она. Балабух также добавила, что в последние годы привычными для каждого лета стали температурные рекорды, и 2025 год, вероятнее всего, не будет исключением.

По словам климатологии, невозможно точно предсказать предельные значения температуры для лета. Такие прогнозы указывают на общие тенденции, а более точная информация появится за несколько суток до наступления ответного события.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В УКРАИНЕ РЕЗКО ИЗМЕНИТСЯ ПОГОДА!

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