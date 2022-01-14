Резкие "прыжки" температуры с грозами и ветрами: климатолог предупредила украинцев о необычной погоде летом-2022

Резкие "прыжки" температуры с грозами и ветрами: климатолог предупредила украинцев о необычной погоде летом-2022

Температурные рекорды сейчас переместились на июнь.

Погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как и нынешняя зима.

Об этом сказала климатолог Светлана Бойченко, пишет "КП в Украине".

По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Кроме того, как уточнила климатолог, последние тенденции свидетельствуют о том, что температура летом будет держаться выше нормы. В июле и августе тоже возможны жаркие дни, но будет и освежающая прохлада при температуре в среднем 23-24 градуса.

Впрочем, большой засухи не ожидается.

"Причем если раньше жаркая погода была характерна для июля-августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь. Из хороших новостей – большой засухи не предполагается, ожидаем больше, чем раньше, дождей", – высказалась она.

Отмечается, что сезон загара 2022 можно планировать с июня. А пляжный сезон на побережье Азовского моря прогнозируют с середины июня.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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