Резкие "прыжки" температуры с грозами и ветрами: климатолог предупредила украинцев о необычной погоде летом-2022

Температурные рекорды сейчас переместились на июнь.
Погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как и нынешняя зима.
Об этом сказала климатолог Светлана Бойченко, пишет "КП в Украине".
По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.
Кроме того, как уточнила климатолог, последние тенденции свидетельствуют о том, что температура летом будет держаться выше нормы. В июле и августе тоже возможны жаркие дни, но будет и освежающая прохлада при температуре в среднем 23-24 градуса.
Впрочем, большой засухи не ожидается.
"Причем если раньше жаркая погода была характерна для июля-августа, то сейчас температурные рекорды переместились на июнь. Из хороших новостей – большой засухи не предполагается, ожидаем больше, чем раньше, дождей", – высказалась она.
Отмечается, что сезон загара 2022 можно планировать с июня. А пляжный сезон на побережье Азовского моря прогнозируют с середины июня.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
Читайте также:
- В Укргидрометцентре рассказали, каким будет первый месяц 2022 года: прогноз погоды на январь
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы
- Мужчина заявил, что после COVID-19 его половой орган уменьшился на 4 см: врачи говорят, что это возможно
- Хирург выжигал на печенях пациентов свои инициалы: как его наказали