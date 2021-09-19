Резкое похолодание, дожди и туман: какой будет погода 20 сентября

Резкое похолодание, дожди и туман: какой будет погода 20 сентября

Дневная температура в западных, северных и центральных областях будет не выше 13 градусов.

В понедельник, 20 сентября, в большинстве регионов Украины будет облачно, пройдут дожди, только в южных областях без осадков, резко похолодает.

Об этом говорится в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра.

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"Циклон уже будет отступать за пределы Украины, вызывая переход ветра от юго-западного на северо-западный, с чем будет связан заход более холодного северного воздуха. Это повлечет постепенное снижение температуры воздуха в последующие дни. К тому же влажный воздух будет снижать ночную видимость, и приведет к образованию локальных туманов под утро, особенно на востоке страны", — отметили в Укргидрометцентре.

В понедельник ветер будет преобладать западных направлений.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в южных и восточных областях ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киевской области утром и днем небольшой дождь. Ветер западных направлений, 7-12 м/с. Температура ночью 6-9°, днем 10-13°.

Прогноз погоды в Украине на 20 сентября 2021 года / Укргидрометцентр

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