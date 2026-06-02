Резкое похолодание накроет Украину: где будут лить дожди

В среду, 3 июня, в Украину временно зайдет холодный воздух. Также почти на всей территории страны пройдут кратковременные дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптика Наталья Диденко.

Где в Украине прогнозируют дожди — прогноз синоптикини

По данным синоптикини, снижение температуры будет кратковременным и затронет только часть областей:

Северные, центральные области, Одесская и Николаевская: в течение дня ожидается +17…+20 градусов.

Запад, Восток и большая часть Юга: сохранится теплая погода с температурой +22…+26 градусов.

Кратковременные дожди 3 июня прогнозируются повсеместно. Единственным исключением станут восточные области, где будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер в Украине будет преобладать с юго-востока. Синоптики не призывала к осторожности жителей северных, центральных и южных областей, поскольку там возможны сильные порывы ветра.

По словам Наталки Диденко, в Киеве 3 июня ожидается увеличение облачности, есть вероятность небольшого дождя и порывистого юго-восточного ветра. Температура воздуха снизится на один день до +17…+18 градусов.

