Синоптики предупреждает о резком ухудшении погоды в Украине / © Associated Press

Украину накрывает мощный арктический циклон, который принесет резкое похолодание, штормовой ветер и заморозки почти во все регионы. Синоптики предупреждают об изменении воздушных масс и призывают готовиться к дождям с мокрым снегом, которые продлятся вплоть до Пасхи.

Синоптики предупреждают о резком похолодании

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в Украине ожидается смена воздушных масс.

По словам метеоролога, в ближайшие дни страну будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и снижение температуры воздуха. Во вторник, 7 апреля, большинство регионов Украины окажется в «тылу» этого фронта. Как пояснила Диденко, это означает, что зайдет новая холодная воздушная масса и температура воздуха снизится днем до +6+9 градусов.

«Еще теплее побудет завтра на юге и востоке, +9+13 градусов, однако уже 8-го апреля похолодание подвинется и туда. Во вторник будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а вот 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега», — отметила Диденко.

В Украину идет похолодание / © УНИАН

В то же время она предупреждает, что ночью на западе, севере, северо-востоке и местами в центральных областях Украины возможны заморозки.

«Некомфортным компонентом ближайшей погоды будет сильный ветер северо-западного происхождения, завтра местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Словом, идет похолодание, придет и потепление, ориентировочно с 14-15 апреля», — отметила синоптик.

В свою очередь начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань также предупреждает, что к Пасхе в Украине ожидается значительное похолодание из-за арктического циклона «Rapunzel».

Смена воздушных масс начнется уже 6 апреля: во второй половине дня пройдут дожди с грозами, а ветер усилится до 15-20 м/с. Температура начнет стремительно падать, и уже ближайшей ночью на почве возможны заморозки до -3 градусов мороза.

По словам синоптика, в период 7-9 апреля погода будет облачной и ветреной, с периодическим мокрым снегом и дневной температурой не выше +8 градусов тепла. На саму Пасху, 10-11 апреля, осадки прекратятся, но ночное выхолаживание усилится — синоптики прогнозируют заморозки в воздухе до -5 градусов мороза.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что 7 апреля, на всей территории Украины произойдет похолодание.

«Ночью дожди пройдут в юго-восточных областях, днем осадки ожидаются в северных и северо-западных регионах страны. Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с, днем местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура в ночное время составит +1…+6°С, днем +7…+12°С, на крайнем юге и на Закарпатье до +14°С», — сообщил метеоролог.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что с 7 по 9 апреля погоду в Украине будет предопределять северный процесс в атмосфере. Синоптики рассказали, что циклон из Скандинавии переместится в восточном направлении, а в его тыловой части будет происходить вторжение арктического воздуха с северных направлений на украинскую территорию.

«Атмосферные фронты время от времени будут вызывать небольшие и умеренные дожди, в среду и четверг с мокрым снегом. Порывистый северо-западный ветер будет усиливать ощущение холода», — отмечают синоптики.

Погода в Украине 7 апреля

По данным Укргидрометцентра, 7 апреля в Украине будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью на юго-востоке страны пройдут умеренные дождь, на остальной территории без осадков. Днем пройдут небольшие дожди.

Ветер будет дуть северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами в юго-восточной части, днем повсеместно в западных областях будут порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Температура ночью составит от +1 до +6 градусов тепла (на юго-востоке страны ожидается до +9 градусов тепла), в западных, северных, большинстве центральных областей на поверхности почвы (на Закарпатье и в воздухе) будут заморозки до -3 градусов мороза. Днем воздух прогреется от +4 до +9 градусов тепла, в южной части ожидается от +8 до +13 градусов выше нуля.

Погода в Украине 7 апреля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о заморозках и шквальном ветре

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине. Во вторник, 7 апреля, в западных регионах ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с, что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Кроме ветра, ударят морозы. Ночью 7 апреля в западных, северных и в центральных областях, а также в течение 8-9 апреля по всей Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов мороза. В этих регионах объявлен желтый уровень опасности.

Ситуация будет еще сложнее в отдельных областях, где прогнозируют заморозки уже в воздухе до -3 градусов мороза. В частности, оранжевый уровень опасности объявлен:

7-9 апреля на Закарпатье;

8-9 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях;

9 апреля на Днепропетровщине и в восточных регионах.

«Погодные условия в западных областях (усиление ветра) могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям», — отмечают синоптики.

Погода в Киеве

На Киевщине 7 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, однако днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +1 до +6 тепла, днем ожидается от +4 до +9 градусов тепла.

Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в Киеве 7 апреля в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ближе к вечеру дождь, который начнется после обеда, может пойти сильнее.

Температура воздуха будет колебаться от +5 градусов тепла ночью до +8 градусов днем.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины.



Ночью 7 апреля, 8 и 9 апреля на поверхности почвы заморозки от 0 до -3 градусов мороза. В области объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о заморозках на Киевщине 7 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

Одесский регион оказался под влиянием северо-западного циклона «Rapunzel», который несет в область арктическое похолодание, отмечают метеорологи. Во вторник 7 апреля, погода будет облачной с прояснениями. По всей территории области и вдоль побережья возможен небольшой дождь, хотя в самой Одессе существенных осадков не ожидается.

Погода в Одессе на неделю на неделю / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре со скоростью 9-14 м/с и порывами до 15-17 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

Температурные показатели заметно снизятся: ночью по области ожидается от +3 до +8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +15 градусов выше нуля. Непосредственно в Одессе ночная температура составит от +6 до +8 градусов тепла, днем от +11 до +13 градусов тепла.

Кроме резкого похолодания, синоптики предупреждают о возможных заморозках на почве и местами в воздухе до -3 градусов мороза.

На морском побережье будет наблюдаться значительное волнение воды, при этом ее температура остается в пределах от +9 до +10 градусов тепла, а уровень моря — в безопасных пределах.

Погода во Львове

Львовщина оказалась под влиянием тыловой части мощного циклона, который принесет в регион резкое ухудшение погоды и опасные метеорологические явления, сообщают метеорологи. Во вторник, 7 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без существенных осадков, то уже утром и днем синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, что ухудшит видимость на дорогах.

В то же время жителей региона предупреждают о сильном северо-западном ветре с порывами до 15-20 м/с, что соответствует желтому уровню опасности. Из-за ночного снижения температуры на отдельных участках дорог возможна гололедица.

© Укргидрометцентр

В течение 8-9 апреля на Львовщине объявлен второй, оранжевый, уровень опасности из-за заморозков. В воздухе и на поверхности почвы температура ночью и утром упадет до -5 градусов мороза, а во Львове — до -3 градусов ниже нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области и Харькове 7 апреля будет облачно с прояснениями. В области ночью и днем пройдут небольшие дожди. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +7 до +12 градусов тепла.

В Харькове ночью и днем пройдут дожди. Температура воздуха составит ночью от +2 до +4 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области 7 апреля, ожидается:

по городу порывы ветра (15 — 20 м/с), на поверхности почвы заморозки от 0 до -2 градусов мороза;

по области порывы ветра (15 — 20 м/с), на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до -3 градусов мороза.

На Харьковщине объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о заморозках на Харьковщине 7 апреля / © Укргидрометцентр

Предупреждение о ветре на Харьковщине 7 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 7 апреля ожидается облачная погода: ночной дождь днем перейдет в небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов выше нуля, однако синоптики предупреждают об опасностииз-за заморозков на почве до -4 градусов мороза.

© Укргидрометцентр

В самом Днепре ночная температура будет колебаться в пределах от +2 до +4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +13 градусов тепла.

По словам синоптиков, в течение 8-12 апреля регион будет находиться под влиянием холодного арктического воздуха с Балтики. В этот период ожидаются небольшие дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом, и прохладный северо-западный ветер.

Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до +5 градусов тепла, а днем не поднимутся выше +12 градусов. Наибольшую угрозу в ближайшие дни представляют ночные и утренние прояснения, которые будут провоцировать заморозки не только на поверхности почвы, но и местами в воздухе, что может повредить ранним насаждениям.

Погода на Днепропетровщине на неделю на Днепропетровщине / © Укргидрометцентр

Погода в Черкассах

Как отмечают в Черкасском областном гидрометцентре сообщают, что текущая неделя погрузит регион в холод. Средний температурный фон упадет от +12 градусов тепла до +6… +4 градусов тепла. Причиной такого изменения станет циклон с Балтики, который принесет арктический воздух, сильный ветер и смешанные осадки.

Ночь на 7 апреля после прохождения холодного фронта с дождями будет ветреной, с температурой лишь от +3 до +5 градусов тепла и заморозками на почве до -3. Днем ожидается прохождение вторичного фронта, что снова увеличит облачность и принесет новую порцию дождей, а воздух прогреется максимум до от +8 до +10 градусов тепла.

Метеорологи отмечают, что в дальнейшем похолодание будет только усиливаться и продлится до конца недели.

В то же время в Черкассах и области ночью 8 и 9 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов мороза. В регионе объявлен первый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о заморозках в Черкасской области / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделюв Украине.

