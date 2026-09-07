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Резкое похолодание, сильные ливни и шквалы: в каких регионах ударит опасная стихия (карта)
В Киевской области ночью и утром местами прогнозируется туман, поэтому водителей призывают быть осторожными на дороге.
Погода в Украине резко изменится. Неделя начнется с дождей, которые будут бурлить преимущественно на востоке страны, и резкого похолодания. Температура воздуха упадет до 17°С.
Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.
Погода в Украине 7 сентября
Без осадков, лишь на востоке страны местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, на Левобережье днем местами порывы 15–18 м/с.
Температура ночью 6–11°, днем 17–22°, на юге страны ночью 9–14°, днем 20–25°.
Погода в Киеве и области
В понедельник, 7 сентября, в Киеве и области без дождя. Температура воздуха ожидается до 22°С.
«Облачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 17-22°; в Киеве ночью 9-11°, днем 20-22°», — говорится в сообщении.
По области ночью и утром местами прогнозируется туман, поэтому водителей призывают быть осторожными на дороге.
Напомним, влияние скандинавского циклона повлекло за собой грозовые ливни и туманы, но в отдельных регионах удержится летняя жара до +30 градусов.