Резкое похолодание, сильные ливни и шквалы: в каких регионах ударит опасная стихия (карта)

Погода в Украине

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Погода в Украине резко изменится. Неделя начнется с дождей, которые будут бурлить преимущественно на востоке страны, и резкого похолодания. Температура воздуха упадет до 17°С.

Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

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Погода в Украине 7 сентября

Без осадков, лишь на востоке страны местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, на Левобережье днем местами порывы 15–18 м/с.

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Температура ночью 6–11°, днем 17–22°, на юге страны ночью 9–14°, днем 20–25°.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В понедельник, 7 сентября, в Киеве и области без дождя. Температура воздуха ожидается до 22°С.

«Облачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 17-22°; в Киеве ночью 9-11°, днем 20-22°», — говорится в сообщении.

По области ночью и утром местами прогнозируется туман, поэтому водителей призывают быть осторожными на дороге.

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Напомним, влияние скандинавского циклона повлекло за собой грозовые ливни и туманы, но в отдельных регионах удержится летняя жара до +30 градусов.

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