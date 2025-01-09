Резкое ухудшение погоды на западе Украины: спасатели сообщили об опасности в Карпатах

Резкое ухудшение погоды и снеголавинная опасность ожидаются в Закарпатье и Карпатах.

Об этом предупредили в ГСЧС Украины.

"10 января в Закарпатье и в Карпатах синоптики прогнозируют значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных регионах Украины – порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат – до 25-30 м/с, I уровень опасности (желтый)", – говорится в сообщении.

Чрезвычайники также обратили внимание украинцев, что 9-10 января на высокогорье Карпат в пределах Ивано-Франковской области и восточных районов Закарпатья имеется значительный риск схода лавин (объявлена снеголавинная опасность III уровня).

"Спасатели призывают воздержаться от походов в горы во время непогоды и соблюдать правила безопасности", – призвали в ГСЧС.

Напомним, по прогнозам синоптиков, январь обещает быть теплее нормы. Резкое потепление приведет к повышению уровня воды в реках и опасности схода лавин на западе.

Читайте также: