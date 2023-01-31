Резников едет во Францию договариваться с Макроном об F-16 для Украины: СМИ узнали детали

Между союзниками пока нет единой позиции об предоставлении Украине F-16.

Министр обороны Алексей Резников сегодня, 31 января, направляется в Париж, где, скорее всего, будет говорить об истребителях F-16 для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, украинский министр встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темой переговоров вроде бы и станет поставка Украине истребителей F-16.

Кроме того, Резников может встретиться со своим французским коллегой Себастьеном Леккорнем для обсуждения систем ПВО Mamba SAMP/T от Франции и Италии.

"Украина получила огромный толчок на прошлой неделе, когда Германия и Соединенные Штаты объявили о планах предоставить тяжелые танки, положив конец неделям дипломатического тупика в этом вопросе", — пишет Reuters.

Издание напоминает, что между союзниками пока нет единодушия по вопросу предоставления Украине F-16. В частности, Франция и Польша, похоже, готовы удовлетворить любой подобный запрос от Украины, но в Варшаве согласны дать эти истребители при условии, что это решение поддержит НАТО.

А вот президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут передавать Украине самолеты F-16.

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В Белом доме выступили в поддержку позиции Байдена по неотправке Украины F-16. Там заявили, что США уже посылают или анонсировали помощь для отправки, включая танки Abrams.

В то же время спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснял, что советские самолеты, которые сейчас находятся на вооружении Украины, находятся на грани своих возможностей. И сейчас страна как никогда нуждается в самолетах новейшего образца.

Глава Минобороны Алексей Резников выражал надежду, что во время следующих переговоров с партнерами в ближайшие недели по истребителям для Украины он получит положительное решение.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Сибиги, девятое заседание "Рамшайна" будет авиационным.

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