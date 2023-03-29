Резников испытал немецкие БМП Marder, которые уже в Украине (видео)

Министр обороны Украины Алексей Резников показал немецкие БМП Marder, которые недавно получила Украина. Он даже испытал одну из них.

Соответствующее видео Резников обнародовал в своем Twitter.

"Marder — отличный пример немецкого качества. Я сам их испытал. С нетерпением жду, что вскоре сможем приручить и "леопардов". Мне нравится, как они рычат! Был бы рад, если бы Анка Фельдгузен (посол Германии в Украине — ред.) присоединилась ко мне. Сделаем это вместе! Спасибо за поддержку канцлеру Олафу Шольцу, министру обороны ФРГ Борису Писториусу и народу Германии", — написал министр.

Напомним, в Украину от Британии прибыли также первые танки Challenger 2. Министр обороны Алексей Резников проехался на первом таком танке и сообщил, что скоро "эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач".

В свою очередь, аналитики определили, сколько и какие именно танки получат украинские военные от западных союзников. Всего союзники Украины обещали передать ВСУ сотни танков, среди которых современные западные машины и модернизированные советские.

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