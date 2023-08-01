Резников может уйти из Минобороны на новую должность – Гончаренко

По словам народного депутата, Резников и сам не прочь уйти с должности министра обороны Украины.

Министр обороны Украины Алексея Резникова могут все же уволить с должности и назначить послом в Британии.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, в ОП уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны.

"Еще после яиц по 17 грн были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова. Зато Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он очень хотел перейти в Министерство юстиции. Но после увольнения Пристайко с должности посла в ОП решили, по-своему. новой традиции, отправить послом не профессионального дипломата, а министра", – написал он.

Гончаренко утверждает, что в ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. Они получили одобрительный ответ.

Официально возможную отставку Резникова не комментировали ни в Министерстве обороны, ни в Офисе президента.

Возможна отставка Резникова и скандалы вокруг Минобороны

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины, а на его место назначить Кирилла Буданова, возглавляющего сейчас Главное управление разведки.

Толчком к этому стали скандалы вокруг Минобороны из-за завышенных цен на питание для ВСУ. Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что у Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Скандальные закупки Минобороны! Сколько у нас воровали на "золотых" яйцах?"

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