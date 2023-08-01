Резников может уйти из Минобороны на новую должность – Гончаренко

По словам народного депутата, Резников и сам не прочь уйти с должности министра обороны Украины.
Министр обороны Украины Алексея Резникова могут все же уволить с должности и назначить послом в Британии.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в ОП уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны.
"Еще после яиц по 17 грн были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова. Зато Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он очень хотел перейти в Министерство юстиции. Но после увольнения Пристайко с должности посла в ОП решили, по-своему. новой традиции, отправить послом не профессионального дипломата, а министра", – написал он.
Гончаренко утверждает, что в ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. Они получили одобрительный ответ.
Официально возможную отставку Резникова не комментировали ни в Министерстве обороны, ни в Офисе президента.
Возможна отставка Резникова и скандалы вокруг Минобороны
Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины, а на его место назначить Кирилла Буданова, возглавляющего сейчас Главное управление разведки.
Толчком к этому стали скандалы вокруг Минобороны из-за завышенных цен на питание для ВСУ. Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что у Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Скандальные закупки Минобороны! Сколько у нас воровали на "золотых" яйцах?"
Читайте также:
- Сначала взрывы, а потом тревога: что известно о ракетах "Искандер", которыми Россия обстреливает Украину
- Контрнаступление ВСУ: Генштаб рассказал о ситуации на фронте
- В России заныли, что Украина атаковала корабли Черноморского флота