Резников о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus: "Не думаю, что на это пойдет год"

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии менее чем за год.

Об этом сообщает Bild.

Резников считает, что Украина сейчас на правильном пути и получит дальнобойное оружие.

"Я очень оптимистичен и вижу в будущем, что мы получим "Таурусы" и от Германии. Ведь Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили очень много самых современных вещей из ФРГ", — сказал министр обороны.

Резников напомнил, что уже существуют различные коалиции, в частности, танковая или артиллерийская. Недавно появилась и коалиция дальнобойных ракет, которая ждет присоединения новых членов, "таких как Taurus, например".

Насчет сроков поставки Резников ответил оптимистично: "Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год".

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заверил, что парламент Германии с одобрением относится к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. По состоянию на данный момент с западными партнерами продолжаются переговоры.

Читайте также: