Резников о российских атаках по Украине: "Оккупанты сами ведут нас к победе"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что своими ракетными атаками оккупанты только усиливают поддержку Украины со стороны партнеров и таким образом приближают нашу победу.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, российская армия не может победить украинскую на поле боя, поэтому воюет против гражданского населения ракетами.

Об этом Резников сказал 6 декабря в эфире телемарафона.

"Их (оккупантов — ред.) логика очень проста, они не могут победить украинские Вооруженные силы и вообще наши Силы обороны на поле боя, поэтому начали войну с гражданским населением. Их мечта — погрузить нас с вами во тьму и холод, чтобы народ Украины сказал: "все, хватит, хотим сдаться и заставить власть идти на переговоры". После сразу в мире найдутся адвокаты Кремля, которые радостно будут потирать ладони и говорить "садимся за стол переговоров" и давать какие-то "гарантии" и т.д", — говорит Резников.

По его словам, россияне стремятся воплотить "Минск-3", однако они не понимают, что их террор мирного населения лишь усиливает поддержку Украины на ее пути к победе.

"Они даже цинично называют эти удары "гуманитарными обстрелами" и "гуманитарными ракетами". Это тактика нового военного руководства, которое предназначено отвечать за эту "спецоперацию", но они не понимают одного — такие атаки лишь усиливают сопротивление и устойчивость украинской нации. Мало того, это усиливает желание партнеров нас поддержать", — отмечает министр обороны.

Резников вспоминает, как после одного из массированных ракетных ударов по Украине сменилась риторика некоторых стран на заседании "Рамштайна". Именно после этого страны Запада стали говорить об усилении украинского ПВО. В частности, тогда Испания согласилась предоставить свои ПВО Hawk.

"Поэтому эти идиоты (российские оккупанты — ред.) просто делают вещи, которые не приведут их ни в коем случае к победе. Они приведут нас с вами к нашей победе", — подчеркнул Резников.

Напомним, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников после очередного массированного ракетного удара России по украинской гражданской инфраструктуре провел телефонный разговор с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. С американским коллегой он обсудил дальнейшие шаги, которые страны будут направлены на усиление украинской ПВО.

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