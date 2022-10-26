Резников о ситуации в Херсоне: "Убежать ВС РФ из города, как они это сделали в Изюме, не получится"

ВСУ контролируют все мосты в городе, так что выйти просто так российские оккупанты не смогут.

В Херсоне ВСУ взяли под контроль все переправы. Вывести войска из города россияне не смогут.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью американскому изданию Fox News.

По его словам, сейчас ВС РФ оказались в Херсоне в "ловушке", поскольку ВСУ взяли под контроль все мосты, поэтому россияне не смогут просто так покинуть город, как это было во время деоккупации Харьковской области. Он добавил, что сомневается, что ВС РФ будут вести уличные бои.

"Сомневаюсь, что россияне будут вести уличные бои, для них это — не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. Для них оставаться в Херсоне рискованно, поскольку убежать, как они это сделали в Изюме, у них не получится", — сказал Резников.

По словам Министра обороны, сейчас Украина находится на третьем этапе войны. Первым был – остановить российские войска, вторым – стабилизировать ситуацию. Третий предусматривает постепенное освобождение территории Украины.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия РФ оказалась "бумажным тигром". Он отметил, что до начала российской агрессии против Украины в силе ВС РФ никто не сомневался, а Украине давали 72 часа до капитуляции. Однако ВСУ благодаря поддержке западных партнеров удалось показать слабость армии РФ.

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