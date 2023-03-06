Резников объяснил, почему не идет в отставку на фоне скандалов в Минобороны

В начале февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю минобороны Вячеславу Шаповалову в причастности к закупкам некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LIGA.net рассказал, почему не уходит с поста после ряда скандалов в министерстве и что он думает о деле Шаповалова.

"Я юрист и моя библия – это Конституция, в которой записан принцип невиновности. Виновное лицо может признать только суд, а не суд Линча. По моей информации, ему не инкриминируют ничего связанного с питанием. У него другое обвинение, ничего коррупционного там нет. Ни яйца, ни моркови, ни капусты…", — сказал он.

По словам Резникова, следствие должно достоверно разобраться в деле закупки некачественных бронежилетов и шлемов (на сумму более 1 млрд грн. – ред.), которое инкриминируется его бывшему заместителю.

"Пусть разбираются. Но я точно знаю, что контракты, являющиеся предметом исследования, датированы мартом 2022 года. И я хочу спросить: а где все были в марте 2022-го? Когда на складах ноль (бронежилетов – ред), а надо было привезти сотни тысяч. Поэтому я хочу дождаться завершения следствия и услышать приговор суда. Он может быть и оправдательным тоже", — подчеркнул он.

Резников также объяснил, что не будет подавать в отставку, если суд признает Вячеслава Шаповалова виновным.

"А почему я должен подавать в отставку? У нас, по Конституции, есть понятие индивидуальной ответственности за совершение преступления. Если суд признает его виновным – я признаю, что ошибся кадрово", — подчеркнул он.

Скандал в Минобороны о завышенных ценах для закупок ВСУ

В феврале ДБР сообщил о подозрении недавно уволенному заместителю Министра обороны Вячеславу Шаповалову в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины. Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ и лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн. Все договоры заключались по полной подписке.

Печерский районный суд города Киева назначил меру пресечения Вячеславу Шаповалову в виде содержания под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в размере 402 миллиона 600 тысяч гривен.

Из Минобороны также уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским после ряда скандалов вокруг его ведомства. В частности, глава государства попросил "вернуться" к реформам, отложенным из-за войны.

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