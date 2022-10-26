Резников объяснил, почему российская армия больше не является "второй в мире"

Министр заявил, что армия РФ оказалась "бумажным тигром"
Украинские военные на поле боя показали, что на самом деле российская армия не вторая по силе в мире.
Об этом во время интервью Fox News заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.
Резников отметил, что до начала вторжения в силе российской армии почти никто не сомневался и многие давали Украине 72 часа до капитуляции. В частности, за это время власть в Украине уже должна была быть свергнута.
Министр заявил, что у Украины были свои планы на этот счет. Вооруженные Силы Украины нанесли агрессорам серьезный ущерб и продолжают побеждать.
"Это не вторая армия мира, а "бумажный тигр", — сказал он.
Кроме того, Резников отметил, что в будущем украинская армия получит ракеты дальнего радиуса действия, самолеты и танки от партнеров.
Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил, почему наступление украинской армии в Херсонской области замедлилось в последнее время.
Также мы ранее информировали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
Бумажный тигр: старый китайский фразеологизм, который используют для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле несерьезного.
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