Резников объяснил, почему российская армия больше не является "второй в мире"

Украинские военные на поле боя показали, что на самом деле российская армия не вторая по силе в мире.

Об этом во время интервью Fox News заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Резников отметил, что до начала вторжения в силе российской армии почти никто не сомневался и многие давали Украине 72 часа до капитуляции. В частности, за это время власть в Украине уже должна была быть свергнута.

Министр заявил, что у Украины были свои планы на этот счет. Вооруженные Силы Украины нанесли агрессорам серьезный ущерб и продолжают побеждать.

"Это не вторая армия мира, а "бумажный тигр", — сказал он.

Кроме того, Резников отметил, что в будущем украинская армия получит ракеты дальнего радиуса действия, самолеты и танки от партнеров.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил, почему наступление украинской армии в Херсонской области замедлилось в последнее время.

Также мы ранее информировали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Бумажный тигр: старый китайский фразеологизм, который используют для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле несерьезного.

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