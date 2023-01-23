Резников отреагировал на скандал с "завышенными ценами на продукты для ВСУ" и объяснил, почему так произошло

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на скандал с закупкой продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Обвинения в злоупотреблениях он назвал манипуляцией и пообещал подробно проверить все.

Об этом Резников написал на своей странице в Facebook.

Министр обороны пообещал предоставить подробную информацию о закупке продуктов питания профильному комитету Верховной Рады и правоохранительным органам.

Он объяснил, что еще год назад рынок поставок продуктов питания для армии был монополизирован, однако сейчас это изменилось и Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение услуг питания.

"Отдельно хочу подчеркнуть. Предоставление услуги питания осуществляется по принципу "еда ходит за военными". Если постоянное место дислокации наших десантников, например, во Львове или Житомире, или если 128-я горно-штурмовая бригада имеет ППД на Закарпатье, а боевые задачи наши воины выполняют на Харьковщине или в Запорожье – поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это – риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике", – написал министр.

Также Резников уточнил, что Минобороны не производит закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи.

"В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги обеспечения питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто действительно считает, что эта сумма является завышенной? Номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6% Любая хозяйка знает, как в прошлом году выросли цены на разные виды продуктов и какова была динамика Особенность контрактов Минобороны в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене", — написал Резников.

Министр обороны пояснил, что с 2016 года питание военнослужащих осуществляется на основе каталога продуктов, включающего более 400 позиций. Должностные лица воинских частей из рациона выбирают из каталога продукты, которые должен обеспечить поставщик. Он также отметил, что в зависимости от поставщика цены на продукты питания могут быть разными.

"Цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, в частности, Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса Министерства юстиции Украины. Они определяют определенный диапазон. Например, на картофель установлен диапазон от 7 до 36 грн за килограмм, поскольку она бывает разных сортов. Это также один из продуктов, на который наблюдаются существенные сезонные колебания цены. Сейчас у медиа огромное количество искаженной информации о ценах", — написал Резников.

Министр обороны обвинил журналистов, что они якобы манипулировали цифрами, а затем даже вырезали несколько позиций со своей инфографике. Резников добавил, что издание "Зеркало недели" сравнило несопоставимые вещи, например: цены за банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм.

"То, что в публикации "Зеркала недели" было сочтено как 0,2% стоимости контракта – это приготовление пищи поставщиком в нескольких воинских частях, где по разным причинам готовят внешние подрядчики. А совсем не доставка продуктов. Это еще одна грубая ошибка, которая вводит в заблуждение Также хочу отметить, что год назад, проанализировав работу системы питания по каталогу, введенному в 2016 году, мы пришли к выводу, что более эффективным решением будет обеспечение питания через закупку меню 52 недельных меню в год. Каждый воин будет понимать, что он должен получить и когда", — написал Резников.

Также министр обороны на примере яиц объяснил, как образуется цена.

"Когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у 7 поставщиков цена колеблется в диапазоне между 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну – это стала цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут. Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора", — считает Резников.

Министр обороны также отметил, что поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу. Следовательно, килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 г до 60 г). Цена 170 грн. за килограмм яиц – это 85 грн. за десяток.

"Если смотреть совершенно формально, исправляя эту ошибку, мы повышаем цену на яйца в десять раз – с 17 грн до 170 за кг, с 0,85 грн за штуку до 8,5 грн за штуку или 85 грн за десяток По состоянию на сегодняшний день по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах доказанных параметров государственного бюджета и т. д. После чего документы будут зарегистрированы в Госказначействе. Такого документа еще не существует. Никакой копейки по нему не израсходовано. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды — это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", — написал Резников.

Также министр обороны считает, что скандал с закупкой продуктов питания для армии возник накануне заседания в формате "Рамштайн" не случайно.

"Публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а в Рамштайн, именно когда продолжалось уточнение договоренностей. Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум — совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены соответствующие материалы в СБУ.В частности, будут выяснены мотивы. Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, самой очевидной целью выглядит попытка подрыва доверия к Минобороны. в очень ответственный момент. А это уже – не просто служебное преступление", — считает Резников.

Министр также добавил, что он не позволит вернуть монополию для снабжения продуктов для армии.

"Минобороны не впервые переживает искусственную информационную атаку под вымышленным поводом. Эта – очень похожа на прошлогоднюю, когда мы разбирались с монополистом. Что-то подобное было и осенью, когда в управление Министерству передали ряд активов, критически важных для обороноспособности. Нас совершенно безосновательно атаковали в когда распространяли слухи о недостаточном контроле над вооружениями. То есть ничего нового. Поэтому нам свое делать – всесторонне обеспечивать ВСУ, защищать страну", — подчеркнул Резников.

Напомним, ранее одно из изданий сообщило, что Министерство обороны закупает продовольствие для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

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