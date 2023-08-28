Резников ответил, собирается ли он в отставку после скандалов с закупками в Минобороны

Глава Минобороны также прокомментировал информацию о якобы его назначении на должность посла в Лондоне.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможность перехода на другие должность, но окончательное решение будет принимать глава государства.
Об этом Резников заявил во время пресс-конференции в понедельник, 28 августа.
На вопрос журналистов о том, не предлагал ли президент уйти в отставку после скандалов с закупками у МО, Резников заявил, что "у нас очень много общения с президентом. Но оно на 98% касается нашей обороны. Еще на 2% — из разговоров о будущее нашей армии в контексте глобальном, но предлагать человек на должность министра обороны – это право президента, и если он предложит мне поработать над реализацией другого проекта, то я бы, наверное, согласился, потому что эта должность, кто бы на ней не был – это Голгофа".
На вопрос о том, предлагал ли Зеленский пост посла в Великобритании, Резников ответил, что "еще в 2021 году перед назначением меня в Минобороны у президента было несколько разных проектов, как я был готов реализовывать. И президент избирал. Должность посла – это не Но есть несколько различных возможностей, как реализовать эти крупные проекты, особенно в контексте проекта будущего нашей армии».
Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны утверждают, что куртки для военных, закупившие у Турции, и вокруг которых возник коррупционный скандал, точно были зимними, а не пожилыми, как об этом писали журналисты-расследователи.
Кроме того, мы ранее информировали, что журналисты заявили о возможной причастности нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая к закупке Минобороны Украины курток для военных по завышенной в несколько раз цене.
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