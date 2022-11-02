Резников побеседовал с министрами обороны Финляндии и Италии: о чем договаривался

С финским министром обороны Резников обсудил усиление украинской обороноспособности, а министра обороны Италии поздравил с назначением на должность.
Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном и недавно назначенным главой оборонного ведомства Италии Гвидо Гросетто.
Об этом Резников сообщил 2 ноября в своем Твиттере.
В частности, с финским министром обороны Резников обсудил усиление украинской обороноспособности.
"Сегодня у меня состоялся продуктивный разговор с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. Мы обсудили дополнительные способы усиления украинской обороноспособности. Мы очень благодарны Финляндии за мощную поддержку!", — написал Резников.
Впоследствии глава украинского оборонного ведомства рассказал и о разговоре с итальянским министром. По словам Резникова, правительство Италии продолжит поддержку Украины.
"В первый же день после праздников в Италии у меня состоялся разговор с новым итальянским министром обороны Гвидо Гросетто. Поздравляем с назначением! Хорошие новости: правительство Италии продолжит поддержку Украины. Обсуждены перспективы сотрудничества по многосторонним проектам", — написал Резников.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого поблагодарил за активное участие в сохранении "зернового соглашения".
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