Резников пока останется на должности министра обороны: в Раде объяснили почему

Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут. Министр обороны Украины Алексей Резников пока останется на должности.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он отметил, что в ближайшее время будут назначены только руководители Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая добавила, что в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности, как и в Минобороны, на этой неделе отставок и назначений не будет.

"Риски для системы в целом перед Рамштайном и учитывая возможное наступление, оцениваем", — пояснила она.

Напомним, ранее появилась информация, что Резников может быть уже на этой неделе отправлен в отставку на фоне коррупционных скандалов в ведомстве. Арахамия подтвердил, что руководитель Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Минобороны, "что абсолютно логично для военного времени".

Между тем, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, в чем главная проблема с отставкой Резникова.

Отставка Алексея Резникова может состояться на этой неделе - СМИ

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