Резников пообещал новенькие украинские танки "Оплот" для ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его ведомство закажет у "Укроборонпрома" танки БМ "Оплот", один из которых 12 мая протестировали на полигоне в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на заявление Резникова во время визита в Харьковскую область.

Министр выразил убеждение, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот".

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"На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц... Именно поэтому принято решение, что Минобороны закажет у "Укроборонпрома" для украинской армии "Оплоты", – сказал Резников.

В то же время, он не назвал количество и временные пределы передачи в армию танков, которые должен изготовить "Укроборонпром".

Что известно об украинском танке "Оплот"

БМ "Оплот" является современным украинским основным боевым танком. Машину разработали в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Этот танк – коренная модернизация Т-84У "Оплот" и новейший представитель серии танков Т-84.

Машина оборудована комбинированной системой защиты, в которую входят пассивная броня, противотандемная встроенная динамическая защита и другие системы, повышающие живучесть танка на поле боя. Вооружение машины – 125-миллиметровая гладкоствольная пушка.

Напомним, накануне министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Украина к началу осени получит танки Abrams. К этому времени украинские военные должны завершить обучение управлению этими машинами.

По данным американских СМИ, США модифицируют танки Abrams перед отправкой в Украину, чтобы некоторые высокотехнологичные детали не могли попасть в руки россиян.

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