Резников поручил обеспечить выплаты защитникам, освобожденным из плена: сколько будут получать военные

Большинство вернувшихся из плена военные будут получать выплаты ежемесячного денежного довольствия в размерах по последним занимаемым ими должностям.

Министр обороны Алексей Резников поручил кадровым органам ВСУ провести все необходимые выплаты защитникам, освобожденным из плена. По его словам, это необходимо для обеспечения должной социальной защиты украинских бойцов.

Об этом в Телеграмме сообщает пресс-служба Минобороны.

"Военнослужащим Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые после освобождения из плена (после интернирования) или освобождения из заложников направлены в резервные воинские части, со дня освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников до дня вступления в исполнение по новым штатным должностям или дня увольнения из Вооруженных сил Украины (Государственной специальной службы транспорта) будет сохраняться выплата ежемесячного денежного довольствия в размерах по последним занимаемым ими должностям, кроме случаев, когда порядок выплаты денежного довольствия указанным военнослужащим осуществляется согласно требованиям раздела ХХІХ Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Министерства обороны Украины от 07.06.2018 № 260", — сообщили в Минобороны.

В министерстве добавили, что если военнослужащие ко дню освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников находились в распоряжении должностных лиц, им в пятидневный срок будут произведены расчеты по причитающимся им видам денежного довольствия (в т.ч. дополнительного вознаграждения, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168, из расчета 100 000 гривен) до дня освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников включительно и пересылка их денежных аттестатов в резервные воинские части, в списках которых они находятся.

Напомним, в декабре украинские военные получат увеличенное денежное довольствие. Насколько читайте в материале ТСН.ua.

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