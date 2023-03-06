Резников прокомментировал скандальное увольнение своего зама и откровенно рассказал о разговоре с Зеленским

Министр обороны Алексей Резников раскрыл детали разговора с президентом Владимиром Зеленским после ряда скандалов вокруг Минобороны, и прокомментировал увольнение бывшего заместителя Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ и являющегося фигурантом уголовного дела по закупке по завышенным ценам продуктов для военных.

Об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью LIGA.net.

По словам министра, после ряда медийных скандалов по поводу Минобороны и информации о его вероятной отставке, у него был разговор с главой государства. Как говорит Резников, президент попросил его вернуться к реформам, о которых они договаривались на первой встрече и которые были отложены из-за полномасштабного вторжения России.

"Он (Владимир Зеленский. – Ред.) честно сказал: "Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", — вспомнил глава Минобороны.

Относительно доверия президента к нему Резников сказал, что не просто это видит, а чувствует. Кроме того, министр возразил слова журналиста, что он сейчас якобы на испытательном сроке у президента.

"Нет, так не звучало", – заверил Резников.

Кроме того, он подчеркнул, что заявление об отставке не писал, президент представления в парламент не вносил и постановления о его увольнении в Раде не зарегистрировано.

Говоря о скандальном увольнении экс-заместителя Шаповалова, Резников отметил, что признает, что "ошибся кадрово", если суд признает вину Шаповалова.

"У нас, по Конституции, есть понятие индивидуальной ответственности за совершение преступления. Если суд признает его виновным – я признаю, что ошибся кадрово. Но я сегодня обеспечиваю Вооруженные силы. У меня в министерстве 800 человек, а в государственных предприятиях гораздо больше. Все живые люди. Если каждый раз, когда происходит нарушение, мы будем увольнять министра – думаю, далеко мы с вами не поедем. Давайте тогда заменять мэров, отставлять председателя парламента, потому что кто-то из их команды накосячил", — высказался Резников.

Относительно дел, инкриминирующих Шаповалову, глава Минобороны сказал так: "Я юрист и моя библия – это Конституция, в которой записан принцип невиновности. Виновным может признать только суд, а не суд Линча. По моей информации, ему не инкриминируют ничего связанного с питанием. У него другое обвинение, ничего коррупционного там нет. Ни яиц, ни моркови, ни капусты…".

Насчет подозрений ДБР, следователи которого считают, что якобы Шаповалов лоббировал закупки некачественных бронежилетов и шлемов на сумму более 1 млрд грн, Резников подчеркнул: "Я хочу дождаться завершения следствия и услышать приговор суда. Потому что он может быть и оправдательным тоже".

"Пусть разбираются. Но я точно знаю, что контракты, являющиеся предметом исследования, датированы мартом 2022 года. И я хочу спросить: а где все были в марте 2022-го? Когда на складах ноль [бронежилетов], а нужно было привезти сотни тысяч", – сказал министр.

Скандалы в Минобороны

В конце 2022-го в Сеть попали документы, по которым якобы чиновники Минобороны заключили соглашение на 13,16 млрд грн на закупку продовольствия для ВСУ в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

На фоне скандала из-за закупок по завышенным ценам в отставки подали заместитель министра Вячеслав Шаповалов и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Впоследствии в Минобороны обнародовали информацию о закупках питания для ВСУ.

1 февраля СБУ вручила подозрения Хмельницкому и Шаповалову.

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После этого нардеп Ярослав Железняк сообщал о возможном увольнении министра обороны. Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия говорил, что, мол, Резникова переведут на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Комментируя это, сам глава Минобороны заявлял, что "ни один чиновник не вечен в кресле". Если его уволят, он поддержит преемника. Впоследствии Резников поблагодарил всех за конструктивную критику.

А также рассказал, что более 600 нарушителей среди ВСУ и Минобороны уже несут ответственность за свои преступления.

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