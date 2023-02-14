Резников рассказал, кого уволил и назначил на должности в Минобороны: это еще не конец

Министр обороны Алексей Резников рассказал, кто из Минобороны лишился должностей, а кто был назначен.

Так, глава Минобороны уволил с должностей двух своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука. На должность своего первого заместителя назначил Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Об этом Резников сообщил в своем Фейсбуке.

"Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", — добавил Резников.

Кроме того, на должность заместителя по вопросам цифрового развития министр назначил "волонтёра с бэкграундом в сфере ИТ, а в последнее время журналиста-документалиста" Виталия Дейнегу.

"Современная война нуждается в новых подходах. Сектор цифрового развития является одним из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира. Нужен свежий взгляд, широкий кругозор и способность интегрировать возможности государства, бизнеса и общественного сектора", — отметил Резников.

На должность заместителя по вопросам евроинтеграции был назначен Андрей Шевченко.

"Пригласил на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции известного медийного эксперта Андрея Шевченко, который одновременно имеет успешный опыт работы в Парламенте, а также в должности посла Украины в Канаде. Мы должны сделать Минобороны еще более динамичным", — написал министр.

В то же время уволенные Иван Руснак и Олег Гайдук теперь будут занимать должности советников в Минобороны.

"Собственно, это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", — анонсировал Резников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 февраля, уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу.

Читайте также: