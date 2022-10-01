Резников рассказал, может ли Украина купить танки и авиацию по ленд-лизу

Министр обороны Алексей Резников рассказал, каким образом Украина может получить танки и можем ли мы купить их по прогрому ленд-лиза.

Резников объяснил, что Украина может заказать определенное вооружение по программе ленд-лиза только после принятия политического решения о возможности поставки оружия нашей стране.

Об этом министр обороны рассказал в эфире телемарафона.

"До сих пор мы ведем переговоры с нашими партнерами о том, какой боевой танк будет на вооружении украинской армии. Будет ли это американский "Абрамс", или немецкий "Леопард", или британский, или французский. Это вопрос принятия политического решения", — сказал он.

Резников объяснил, что только после утверждения выбора Украина сможет что-то заказать. Это, по сути, касается и авиации.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что с сегодняшнего дня, 1 октября, вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины.

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