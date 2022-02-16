Резников рассказал о результатах переговоров с белорусским коллегой Хрениным

Сегодня белорусский атташе посетит военные учения в Ровно.

Министр обороны Алексей Резников рассказал о переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

О результатах этих переговоров глава украинского оборонного ведомства сообщил 16 февраля во время телемарафона национального единства.

Так, по словам Резникова, Хренин заверил, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет.

"Два дня назад у меня был очень важный разговор с моим белорусским коллегой Виктором Хрениным. У Украины особенно теплые чувства к белорусскому народу. Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения. Министр Хренин заверил меня, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет. Мы сразу сделал ряд шагов для укрепления доверия", — заявил глава Минобороны Украины.

Он также добавил, что наш атташе по вопросам обороны вчера, 15 февраля, посетил учения (ред. военные) в Беларуси. Сегодня мы ждем в гости белорусского атташе на учениях в Ровно.

Напомним, 16 февраля главные телеканалы показывают телемарафон национального единства. Утром – с 8:00 до 10:00 и вечером – с 19:00 до 22:00. Отмечается, что это одна из мер ко Дню единения — празднику, который накануне ввел президент Зеленский. В телеэфирах представители власти и лидеры мнений будут обсуждать текущую ситуацию на границах Украины и внутри государства.

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