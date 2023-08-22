Резников рассказал об обстановке на Купянском и Бахмутском направлениях

Враг идет в атаку, чтобы снизить возможности для успешного контрнаступления ВСУ.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, какая обстановка сейчас на Купянском и Бахмутском направлениях.

Свой комментарий министр сделал во время брифинга в Одессе, передает Укринформ.

Он отметил, что враг идет в атаку, чтобы снизить возможности для успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Они пытаются там идти в атаку, чтобы снизить способность украинских сил обороны на нашем направлении контрнаступления. Это их надежда, что мы заберем силы с юга и соответственно отреагируем", — рассказал Резников.

Также министр отметил, что параллельно украинские военные успешно продолжают операцию по окружению Бахмута и потому россияне сами вынуждены перебрасывать туда свои резервы.

Напомним, ранее спикера Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что захватчики срочно укрепляют вторую и третью линии обороны на юге.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские Силы обороны наносят регулярные удары по тылам российских захватчиков, что чревато стабильностью обороны на нескольких критических для оккупантов участках фронта.

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