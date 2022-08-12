Резников рассказал, причастны ли ВСУ к взрывам на российском аэродроме в Крыму

Министр обороны отметил, что взрывы на российском аэродроме предположительно произошли из-за "нарушения пожарной безопасности".

Об этом Резников сказал в эфире датского телеканала DR Denmark.

"Мой ответ очень прост. Я думаю, что солдаты на этой базе нарушили правила (пожарной безопасности, – ред.). Они, вероятно, бросили окурки одновременно в разных местах – и мы увидели результат этого. Так что это очень опасно – курить в опасных местах ", – сказал министр.

Он также добавил, что аэродром являлся основной базой россиян, которую они использовали против Украины.

"Мы увидим спутниковые снимки и тогда поймем, какой на самом деле результат для них. Но я думаю, что они потеряли несколько самолетов, а также бомбы и ракеты. Они используют этот аэродром против Украины. Они бомбят нас, стреляют по нам, запускают крылатые и баллистические" ракеты. Это была основная база, чтобы нести беду и зверства в Украину", — отметил Резников.

Напомним, спутниковые снимки свидетельствуют, что по меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов на аэродроме "Саки". Это может быть самой большой потерей военной авиации РФ в течение одного дня со Второй мировой войны.

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