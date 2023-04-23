Резников решил усилить состав "Черноморца" неожиданными "легионерами": фото

Министр обороны опубликовал шутливый пост о футбольном клубе из Одессы и своих коллегах из стран НАТО.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников предложил усилить состав футбольного клуба "Черноморец" с помощью своих коллег из стран-союзников Украины, которые уже побывали в Одессе. Сам он готов стать в ворота.

Шутливый пост министр опубликовал в Twitter в воскресенье, 23 апреля.

"Мы подобрали достойных игроков на этот футбольный сезон. Жесткие требования: вы должны быть достаточно смелыми, чтобы побывать в Одессе, и вы преданы победе Украины в войне. Если вы окажетесь министром обороны, это будет преимуществом. В этот раз я буду вратарем", – написал Резников.

Я люблю этот проект с украинским FC "Chornomorets"!



Были подсчитаны некоторые игроки для этого игрока в сезоне. Есть тщетные требования: вы должны жить, чтобы иметь visited Odesa, и вы находитесь в Украине с битвой в войне. If you happen to be a… pic.twitter.com/orIuLHAWld — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 23, 2023

На фотоколлаже оказались рядом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Литвы – Арвидас Анушаускас, Хорватии – Марио Баножич, Дании – Троэльс Лунд Поульсен, Швеции – Пол Йонсон и Испании – Маргарита Роблес. Все они, конечно, с футболками "Черноморца".

"Все они знают домашний стадион ФК "Черноморец". Они видели раздевалку и даже выходили на поле”, – добавил Алексей Резников, поблагодарив коллег за "верность и поддержку".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в формате "Рамштайн" сообщил о том, что западные партнеры будут поставлять для защиты неба над Украиной наземные системы противовоздушной обороны, а следующим этапом переговоров по военной помощи будут поставки боевых самолетов.

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