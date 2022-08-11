Резников сообщил, при каком условии могут состояться переговоры Украины с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что "Минская-3" не будет.
Впрочем, шанс для переговоров с государством-террористом Россией возможен. Но случиться это может только с партнерами Украины за столом.
Об этом украинский министр заявил в интервью "Украинской правде".
По его словам, в случае проведения "референдумов" на временно захваченных территориях — ни о каких переговорах с РФ речь не может идти. Сейчас, подчеркнул Резников, поскольку переговоров нет, давать оценку переговорной позиции нет смысла.
"Хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен только при условии, если за столом сидят наши партнеры. Потому что вести разговор с россиянами и получить "Минск-3" нет никакого смысла", — подчеркнул он.
Резников говорит, что последний раз участвовал в переговорах за день до того, как оккупационная армия объявила об отходе от Киева.
Как сообщалось, Россию очень смутила взрывы 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму. В Институте изучения войны считают, что именно из-за взрывов, уничтоживших 9 самолетов, оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.
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