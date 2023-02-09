Резников сообщил, сколько человек из ВСУ и Минобороны были привлечены к ответственности: цифра впечатляет

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько человек из ВСУ и Минобороны привлекли к ответственности в прошлом году.

Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что более 600 нарушителей среди ВСУ и Минобороны уже несут ответственность за свои преступления.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"621. Именно столько должностных лиц из числа Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны было привлечено к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году. Из них — к материальной ответственности — 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности — 124 должностных лица", — рассказал Резников.

Он добавил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, сразу передавались правоохранительным органам.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной — нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, — несут и будут нести ответственность", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Алексея Резникова могут уволить с должности. Заменить его в должности может действующий глава ГУР Кирилл Буданов.

Впоследствии глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В свою очередь Резников заявил, что такое решение принимает президент Украины. Он подчеркнул, что "ни один чиновник не вечен в кресле", а если его уволят, он поддержит преемника. Однако, по словам Резникова, пока ему не поступало предложений возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Впрочем, он добавил, что отказался бы от такой должности.

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