Резников заявил о "настоящем буме производства дронов в Украине"

По словам министра, Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине начался "настоящий бум" производства дронов.

Об этом глава Минобороны сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает "Укринформ".

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"В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.", – заверил Резников.

Министр напомнил, что в прошлом году правительство упростило процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники. Если раньше процедура ввода в эксплуатацию изделий занимала около двух лет, то теперь – считанные недели.

По словам Резникова, недавно в стране урегулировали вопросы прибылей для украинских поставщиков сектора обороны и теперь у них одинаковые права с иностранцами.

Глава Минобороны призвал местные власти поддержать малый и средний бизнес, работающий в этой сфере.

"Нужны помещения, доступ к коммуникациям, содействие с документами и другие вопросы. Это работа, налоги и обеспечение устойчивости громад. Люди будут оставаться и главное возвращаться", — сказал он.

Резников отметил, что Минобороны по состоянию на сегодняшний день является крупнейшим работодателем и заказчиком в стране. Бюджет Министерства обороны на этот год определен в размере 1,3 трлн. гривен.

Министр пообещал инициировать увеличение бюджета, особенно после принятия закона о дополнительных выплатах военнослужащим. В настоящее время денежное довольствие украинских воинов достигает около 60% всех расходов Минобороны.

Напомним, что Россия выдала фейк о 200 тыс. ударных дронов "Ланцет".

Украинская разведка подтвердила, что в РФ действительно запустили программу увеличения производства дронов, но завышают показатели.

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