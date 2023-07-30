Резников заявил о "настоящем буме производства дронов в Украине"

По словам министра, Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине начался "настоящий бум" производства дронов.
Об этом глава Минобороны сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает "Укринформ".
"В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.", – заверил Резников.
Министр напомнил, что в прошлом году правительство упростило процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники. Если раньше процедура ввода в эксплуатацию изделий занимала около двух лет, то теперь – считанные недели.
По словам Резникова, недавно в стране урегулировали вопросы прибылей для украинских поставщиков сектора обороны и теперь у них одинаковые права с иностранцами.
Глава Минобороны призвал местные власти поддержать малый и средний бизнес, работающий в этой сфере.
"Нужны помещения, доступ к коммуникациям, содействие с документами и другие вопросы. Это работа, налоги и обеспечение устойчивости громад. Люди будут оставаться и главное возвращаться", — сказал он.
Резников отметил, что Минобороны по состоянию на сегодняшний день является крупнейшим работодателем и заказчиком в стране. Бюджет Министерства обороны на этот год определен в размере 1,3 трлн. гривен.
Министр пообещал инициировать увеличение бюджета, особенно после принятия закона о дополнительных выплатах военнослужащим. В настоящее время денежное довольствие украинских воинов достигает около 60% всех расходов Минобороны.
Напомним, что Россия выдала фейк о 200 тыс. ударных дронов "Ланцет".
Украинская разведка подтвердила, что в РФ действительно запустили программу увеличения производства дронов, но завышают показатели.
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