Резников заявил о создании корабельной коалиции для Украины: "Это уже тренд"

В мире набирает популярность тренд на создание коалиций в интересах Украины. Теперь партнеры Украины намерены создать корабельную коалицию.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры Украины намерены создать "корабельную коалицию".

Об этом он сказал 14 марта на брифинге в Одессе.

"Теперь уже есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией, прежде была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией", — отметил министр обороны.

По его словам, после заявления министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен, о том, что нам передадут минные тральщики, можно считать, что теперь вокруг Украины образуется корабельная коалиция.

"Британия уже передала нам два таких минных тральщика, на них уже есть два украинских экипажа и поднят украинский флаг", — сообщил Резников.

Кроме того, к британским тральщикам присоединятся экипажи на кораблях от Нидерландов и Бельгии.

"Уже не менее 3 стран есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что создана корабельная коалиция", — сказал министр обороны.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что "антикремлевская коалиция" уже насчитывает 54 страны. Сегодня эти страны верят в победу Украины в войне с Россией.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, поддерживающих создание специального трибунала для России, возросло до 32.

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