Резникова могут уволить с должности, возглавить Минобороны может Буданов – нардеп

Резникова могут уволить с должности на следующей неделе.

Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины, а на его место назначить Кирилла Буданова, который возглавляет Главное управление разведки.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Однако официально данная информация еще не подтверждена.

"Минобороны может сменить руководителя. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется он эффективен на своей должности сейчас, но как есть", — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Как пишут журналисты УП, команда президента раздумывает, куда перевести Резникова, ведь "ни у кого в ОПУ нет сомнений, что он должен остаться в команде".

Как вариант рассматривается, что Резников станет новым министром юстиции. По данным издания, действующего министра Дениса Малюску могут отправить послом в одну из европейских стран.

Кадровые "чистки" власти

Резонансные кадровые чистки власти анонсировал президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения 23 января.

Так, уволился заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Причины отставки он не назвал.

После скандала подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.

Также Кабмин на заседании 24 января принял ряд кадровых решений. Речь идет об увольнении четырех человек с должностей заместителей министров и пяти глав областных военных администраций. Зеленский подписал указы об их увольнении.

Кабинет министров уволил Юрия Сотника с должности первого заместителя председателя Гослесагентства и Вячеслава Демченко – с должности в.и.о председателя Государственной таможенной службы.

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