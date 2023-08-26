Резникову жестко ответили на пари по поводу скандала с куртками для военных

После упреков о коррупционных закупках курток для военных глава Минобороны Алексей Резников предложил пари для своих оппонентов. Нардепка Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач ответили министру.

Глава Комитета по антикоррупционной политике в Верховная Рада Украины Анастасия Радина ответила на пари, которое ей предложил министр обороны Алексей Резников в ответ на обвинения в закупке летних курток для ВСУ вместо зимних.

Такую инициативу она прокомментировала в своем Facebook.

"Министр обороны публично предлагает мне пари: если он докажет, что купил зимние куртки, а не летние, то я должна сдать мандат. Министр воюющей страны должен был бы сейчас разбираться со своими подчиненными. Должен был бы обеспечивать военных БПЛА. Должен был бы запускать агентство тыловых закупок. Министр должен был бы организовывать модернизацию самолетов. Этот список можно продолжать. Чего министр точно не должен был бы делать - это терять время (за которое украинцы платят жизнями) на борьбу с журналистами (которые уже помогли сэкономить 10 млрд грн средств для обеспечения армии)", - написала Радина.

Нардеп выдвинула министру несколько обвинений и попросила Резникова к 9 утра понедельника, 28 августа, опровергнуть, что:

Минобороны якобы без тендера купило куртки у турецкой фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны, по словам Радиной, был украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Геннадия Касая. Нардеп утверждает, что причастность племянника к компании не опровергал даже сам Касай; Минобороны оплатило куртки якобы втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины. Об этом писал и глава временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк.

В противном случае нардеп Радина требует от министра обороны Украины отставки. Если Резников сможет опровергнуть все эти обвинения, Радина обещает сложить мандат, однако и здесь есть несколько условий. Нардеп говорит, что сделает это только после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в частности, военкомов и горе-закупщиков для армии, против которого, по словам Радиной, выступает Резников.

В свою очередь журналист УП Михаил Ткач, обнародовавший расследование вокруг ситуации с закупкой курток, также прокомментировал реакцию Алексея Резникова.

Он заявил, что Резникову следовало уйти с поста еще после расследования о закупке Министерством обороны яиц по 17 гривен. По словам Ткача, министр должен был пойти на заседание парламентского комитета по борьбе с коррупцией после публикации Юрия Николова о закупке курток для ВСУ, но он "проигнорировал возможность отчитаться".

Ткач объяснил, что его расследование касается того факта, что племянник народного депутата от "Слуги народа" якобы являлся совладельцем компании, которая и снабжала скандальные куртки и зарабатывала на этом. Поэтому он предлагает Резникову опровергнуть этот факт.

Кроме того, журналист обвинил Резникова в "неминистерском уровне давления на СМИ", ведь в своем пари Резников заявил, что в случае опровержения всех обвинений в его сторону, журналист УП должен уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой.

"Я уйду только тогда, когда последний внутренний палач украинского общества, который думает, что может безнаказанно использовать власть общества в своих частных интересах, забьется в угол. А пока идеи тех, кто находится на пути к этому углу, меня не беспокоят. Потому что это моя работа", — заявил журналист.

"Заключайте не пари, господин министр. Заключайте договоры о закупках по рыночным ценам и не с родственниками "слуг народа", — написал Ткач.

Скандал с куртками для военных

Несколько недель назад журналисты заметили, что цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась втрое во время доставки. В частности, по дороге между турецкой и украинской таможнями военные куртки превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные", и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку.

Затем журналисты заявили о возможной причастности нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая к закупке Минобороны Украины курток для военных по завышенной в несколько раз цене. Речь идет о получении ведомством летних курток вместо зимних.

В то же время глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин проинформировал, что племянника Касая "официально вывели из кампании уже после соглашения с Минобороны по курткам".

После того, как очередной закупочный скандал набрал обороты, министр обороны Алексей Резников предложил пари: если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то он подаст в отставку.

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