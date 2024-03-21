Резня из-за повестки: на Волыни мужчина напал с ножом на работников ТЦК

Два военнослужащих пришли к мужчине домой узнать, почему он не явился за повесткой. Он напал на ТЦКшников с ножом, ранив одного из них.

В городе Нововолынске на Волыни мужчина нанес ножом травму в живот работнику ТЦК.

Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что сегодня, 21 марта, около 16 часов двое работников ТЦК посетили военнообязанного, проигнорировавшего боевую повестку.

"На одного из них было совершено нападение с применением холодного оружия (ножа) по адресу жительства гражданина", – говорится в сообщении.

По словам военкомов, во время разговора мужчина выбежал из квартиры и нанес работнику ТЦК два удара ножом, один из которых был блокирован, а второй нанес существенный ущерб военнослужащему, поскольку нанес в область брюшной полости.

Сразу после событий военком был госпитализирован с предварительным диагнозом "резаная рана передней стенки живота, проникающая".

По информации местного издания "Буг", нападающему – 50 лет. Известно, что мужчина ранил ножом и себя.

Полиция производит следственно-оперативные действия. Нападающему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Сумской области работники ТЦК подрались с гражданским.

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