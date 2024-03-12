Резня между школьниками на Ровенщине: ученик ударил ножом 11-летнего одноклассника

Шестиклассник на перемене ударил в живот и порезал ножом сверстник.

В Ровенской области 11-летнего школьника на перерыве ударил в живот и порезал сверстник во время потасовки.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Инцидент произошел в Дубенском районе. В больницу обратилась мать с 11-летним сыном. Медики диагностировали у мальчика непроницаемое ножевое ранение живота.

По словам правоохранителей, шестиклассник на перерыве ударил в живот и порезал ножом сверстник под конфликт, когда пострадавший вступился за товарища.

Мальчик не сразу понял, что произошло, и пошел на урок. Позже ему стало плохо. Школьник заметил порез и рассказал об этом однокласснику, который обратился к школьной медсестре.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, парень находится под наблюдением врачей.

Другой участник конфликта уверяет, что не хотел таких последствий. Добавляет: нож якобы приобрел в местном магазине и носил с собой.

Поскольку нападающий по своему возрасту не подлежит ответственности по закону, за его действия будут отвечать родители. Решается вопрос о привлечении их к ответственности за невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что 12-летний парень напал на отчима с ножом, чтобы защитить мать.

Читайте также: