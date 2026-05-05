Резня между школьницами в Тернополе: всплыли новые факты, заговорили родители и педагоги

В Тернополе выясняют причины нападения с ножом ученицы 9-Б класса школы №5 на одноклассницу, пока потерпевшая находится в реанимации. Мать 15-летней подозреваемой впервые прокомментировала инцидент. Другие родители и педагоги отрицают травлю нападающей, которая якобы могла спровоцировать ее поступок.

Об этом сообщило местное издание «20 хвилин».

После инцидента в Тернополе, из-за которого 15-летнюю школьницу К. подозревают в нападении с ножом на одноклассницу, журналисты пообщались с матерью подозреваемой А. М, адвокатом потерпевшей О. — Виталием Сидоровым, а также с родителями других учеников класса.

Резня между школьницами в Тернополе — что говорит мать нападавшей

Мать подозреваемой рассказала, что у нее доверительные отношения с дочерью, однако девушка по характеру замкнутая и не всегда делится переживаниями.

«Мы близки с дочкой. Хотя она сама по себе очень закрытая, и, если не хочет рассказать, ты из нее не вытянешь этого. Я до сих пор не знаю, что случилось между ними, потому что после нашего переезда в Тернополь они дружили. Что произошло между ними, поверьте, не знаю. Пока не знаю…» — рассказала А. М.

Женщина отметила, что сейчас дочь находится в подавленном состоянии и не готова объяснять, что произошло. По словам матери, сначала девушке нужно восстановиться, после чего разговор состоится с участием психолога.

«Пока дочь не объясняет, что произошло между ней и О. Надо, чтобы она отошла и пришла в себя, а тогда будем говорить с ней вместе с психологом. Пока К. в тревожном состоянии, замкнутая. Когда вернулась домой, приняла душ, бабушка ее накормила, потом дочь села за компьютер. Она сейчас просто дома. Ей нужно время, чтобы оправиться», — рассказала мать.

Что известно о семье нападающей — переезд в Тернополь, потеря отца

Семья переехала в Тернополь в начале полномасштабной войны, спасаясь от событий в Киеве. По словам А. М., город выбрали случайно, ища более безопасное место.

«Мы не ехали сознательно в Тернополь, здесь у нас не было знакомых или родственников. Просто бежали от войны и ужаса, который тогда творился в столице. А Тернополь тогда казался одним из самых безопасных городов Украины. Мы переехали в начале войны. Фактически в тот же день выехали. Просто ехали и так сложилось, что доехали до Тернополя. Мог быть и Львов, и Ивано-Франковск, и Луцк, но получилось, что Тернополь», — рассказала мать подозреваемой школьницы.

Первый год дочь училась дистанционно в столичной школе, где остались ее друзья. Впоследствии она перешла в тернопольское учебное заведение.

Летом 2023 года семья пережила потерю — погиб отец детей.

«Мы поддерживали отношения. И с детьми отец общался, у них были очень хорошие отношения. Он поддерживал их. Для всех нас это была большая потеря. Я увидела информацию о его гибели в Интернете. Верьте, не знала, как сказать детям. Первый день вообще не говорила. Потом уже пришлось, мы все вместе плакали. Поехали на похороны в Киев», — рассказала А. М.

По словам матери, дети тяжело пережили потерю отца.

«Конечно, со временем она (дочь — ред.) немножко отошла, начала как-то… ну, приходить в себя. Но все равно она, мне кажется, не все говорит», — отметила женщина.

Мать подозреваемой школьницы сказала, булили ли дочь

Относительно возможного конфликта или буллинга, о которых говорят в соцсетях, мать говорит, что у нее нет подтвержденной информации.

«У нас хорошие отношения, мама-дочь. Но причину, что произошло между ней и той девочкой, почему они перестали дружить — этого не знает никто. Я не знаю, учителя не знают», — сказала А. М.

В то же время она отрицает, что замечала у дочери телесные повреждения, о которых ранее говорили другие родители.

«Она же не маленькая, я ее не купаю, не переодеваю. Вижу только лицо, шею, руки. Она дома одета, как и все. Ничего не могу сказать по этому поводу», — рассказала женщина.

По словам матери, дочь никогда не рассказывала ей о буллинге в школе или конфликтах с одноклассниками. Также женщина категорически отрицает информацию о якобы попытках самоубийства К., которые распространялись в соцсетях.

«Она очень закрытый ребенок. Интроверт и может просто не говорить о проблемах. Если захочет — расскажет. Если нет — ничего не вытянешь», — сказала мать.

Она добавила, что девушка старается хорошо учиться и ответственно относится к учебе.

Мать рассказала, как о дочери отзывались в школе

А. М. рассказала, что постоянно поддерживала связь с классным руководителем, в основном по вопросам обучения. По словам матери, о дочери всегда отзывались положительно.

«Я с классной руководительницей была постоянно на связи, потому что были вопросы по оценкам: что-то по контрольной, что-то непонятно — я звонила, и нам объясняли. Но о К. всегда были только положительные характеристики. Она спокойная, замкнутая, не очень идет на контакт — такая она есть. Это ее характер, все люди разные. Но отзывы были хорошие», — рассказала мама подозреваемой.

С директором школы, по словам женщины, общения почти не было — потребности в этом не возникало. А. М. не вызывали в учебное заведение, и никаких замечаний относительно поведения или успеваемости дочери не высказывали. Все вопросы решали на уровне классного руководителя.

Также, как отмечает мать, учителя не поднимали вопрос о необходимости работы девушки с психологом.

Женщина добавила, что пыталась связаться с матерью пострадавшей девушки, но звонок остался без ответа. Зато А. М. получила текстовое сообщение о том, что пострадавшая находится в реанимации (по состоянию на 1 мая).

Адвокат пострадавшей школьницы рассказал о ее состоянии

Журналисты также пытались получить комментарий от матери раненой школьницы, однако она отказалась от общения. Вместо этого позицию семьи озвучил адвокат Виталий Сидоров, который опубликовал заявление в соцсетях.

«Потерпевшая получила тяжелые телесные повреждения. В частности, речь идет о проникающем ранении грудной клетки и множественных ранениях, которые повлекли серьезные осложнения. Именно благодаря своевременному оказанию медицинской помощи удалось стабилизировать ее состояние», — говорится в заявлении адвоката.

Он также охарактеризовал девушку как спокойную и воспитанную, такую, которая не была склонна к конфликтам. По словам Сидорова, она учится, увлекается чтением, творчеством — рисует и играет на гитаре, изучает иностранные языки и имеет соответствующие достижения. Кроме того, помогает бездомным животным.

Адвокат призвал не распространять непроверенную информацию и воздержаться от поспешных выводов.

«Мы доверяем правоохранительным органам и рассчитываем на полное, объективное и беспристрастное установление всех обстоятельств происшествия, а также привлечение виновных к ответственности в соответствии с законом», — подытожил представитель семьи потерпевшей.

Что рассказали родители одноклассников школьницы-нападающей?

Мать одного из учеников 9-Б класса, где учатся обе девушки, уверяет, что о систематическом буллинге ей не известно.

«Дети, насколько мне известно, шокированы от самого нападения. Еще больше стресса из-за волны негатива о якобы систематическом буллинге в отношении К.», — сказала женщина.

По ее словам, подозреваемая участвовала в совместных внешкольных мероприятиях вместе с классом — посещала аквапарк, путешествовала по Карпатам и ездила с одноклассниками за границу.

Из-за войны ученики длительное время учились в осложненных условиях — часто дистанционно или в смешанном формате, поскольку школьное укрытие имеет ограниченные возможности. Поэтому в течение седьмого, восьмого и части девятого класса школьники посещали занятия через день, а остальное время учились онлайн.

По словам матери одного из учеников, активное обсуждение ситуации началось после публикаций в соцсетях. Она также отметила, что после инцидента в школе провели собрание для родителей.

Журналисты пытались связаться с классным руководителем 9-Б класса, однако ответа не получили.

В школе говорят, что родители отрицают буллинг нападающей

В школе №5 сейчас продолжается служебное расследование инцидента. Жиректор заведения Оксана Погорелая сообщила, что окончательных выводов пока нет, поскольку комиссия еще продолжает работу. Она подтвердила, что состоялась встреча с родителями учеников.

«Для меня было важно прийти и поговорить с родителями лично. Я была в начале встречи. Во время общения родители отрицали наличие буллинга», — сказала директор школы.

Для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия, в которую вошли представители школьного совета, профсоюза и администрации.

«Комиссия еще работает, расследование не завершено», — подчеркнула Погорелая.

Относительно ситуации в коллективе, в частности в 9-Б классе, где произошел инцидент, руководитель школы отметила, что состояние постепенно стабилизируется.

«Образовательный процесс продолжается, я бы сказала, что состояние детей уже более-менее нормализуется», — добавила она.

Как резню между школьницами комментируют в Управлении образования?

В Управлении образования и науки Тернопольского городского совета призывают воздержаться от поспешных выводов и не распространять непроверенную информацию. Начальница управления Ольга Похиляк сообщила, что сейчас продолжаются несколько проверок — как со стороны правоохранителей, так и педагогов.

«Мне очень жаль, что так произошло. Но сейчас мы не имеем права кого-то обвинять без подтвержденных фактов. То, что пишут в соцсетях и сообщениях — это часто непроверенная информация. По словам и учеников, и их родителей, никаких случаев буллинга в школе не было. И в этом классе в частности», — рассказала Похиляк.

По ее словам, в Тернополь уже приезжали представители ювенальной полиции и образовательной сферы из Киева, которые общались с педагогами и родителями.

«Мы подробно объяснили, какие меры проводили ранее — и по буллингу, и по возможным рискам вербовки. Такие темы обсуждались и на коллегиях в 2024 — 2025 годах», — сказала начальница Управления образования.

Также правоохранители провели встречи с родителями и организовали онлайн-опрос среди учеников и учителей. По словам чиновницы, ни один из родителей не сообщил о случаях буллинга.

В то же время результаты внутреннего расследования в школе №5 пока отсутствуют, как и официальные выводы полиции.

В соцсетях также активно обсуждают возможное увольнение директора школы после инцидента. Похиляк объяснила ситуацию.

«Это не связано с событием. Директор пока исполняет обязанности, а ее контракт завершается в июне. Запланированный конкурс — это стандартная процедура. До окончания действия контракта директор и дальше будет исполнять обязанности. В целом конкурс объявили сразу для 11 школ, и пятая школа — среди них», — рассказала чиновница.

Нападение школьницы с ножом на одноклассницу в Тернополе — что известно

Напомним, в Тернополе 15-летней школьнице объявили подозрение в покушении на убийство одноклассницы: девушка 40 минут ждала потерпевшую в подъезде и нанесла ей несколько ножевых ранений (осколок лезвия остался в голове). Пострадавшая в реанимации, ее состояние стабильное.

Следствие проверяет данные о длительном буллинге в отношении нападавшей в качестве возможного мотива покушения. По словам очевидцев, о подозреваемую якобы тушили окурки и били. Администрация школы №5 конфликты отрицала и начала внутреннее расследование. Некоторые родители заявили о замалчивании системной травли в учебном заведении.

30 апреля Тернопольский суд отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток 15-летнюю школьницу, которую подозревают в покушении на убийство одноклассницы. Потерпевшая находится в больнице, а подозреваемая отказалась от показаний и работает с психологами. Правоохранители опрашивают учителей и одноклассников для выяснения обстоятельств трагедии.

