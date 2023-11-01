Резня на Хмельнитчине: задержали троих мужчин, которые убили человека и ранили еще 4-х

В Каменце-Подольском задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве одного местного жителя и травмировании еще четырех человек.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

"В ночь на 1 ноября... поступило несколько сообщений о том, что трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли ножевое ранение случайному прохожему. Затем, зайдя в подъезд дома по улице Космонавтов, избили еще троих пострадавших и убили 42-летнего местного жителя", — говорится в сообщении.

Подозреваемых правоохранители задержали неподалеку от места совершения преступления.

По данным фактам следователи возбуждено уголовное производство:

по ч. 2 и ч.4 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц и с применением холодного оружия) ,

п.7 ч.2 статьи 115 (преднамеренное убийство по хулиганским мотивам),

ч.2 146 (незаконное лишение свободы человека.

Злоумышленники задержаны и им объявлено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация, что в Каменце-Подольском трое пьяных военных устроили резню. Отмечалось, что от их рук якобы погиб 18-летний парень. Как видим, полиция не уточняет, действительно ли нападавшие были военнослужащими. Также не совпадают данные о погибшем: по информации полиции был убит 42-летний мужчина, а не 18-летний парень.

Напомним, 3 октября стало известно, что в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. По информации САП, военнослужащие одной из частей Киева в ночь на убийства распивали алкоголь и между ними возник конфликт.

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