Резня на Ровенщине: как "добряк" из Судобичей убил пятерых человек

Убийство в Ровенской области / © Поліція Рівненської області

В селе Судобичи в Ровенской области 10 февраля 72-летний переселенец с востока Украины убил пятерых человек в бывшей школе, где жили переселенцы. Мужчина использовал топор и молоток.

Очевидцы рассказали, что подозреваемый был приветливым, но в последнее время конфликтовал с соседями, передает "Суспільне".

Местный житель Николай, живущий через дорогу от школы, рассказал:

"Они жили дружно, нам вреда не приносили. Мы помогали чем могли - картошкой или закруткой. Особенно Юрка был трудяга: купил бензопилу, дрова резал. А тот, кого задержали, был немного нелюдим".

Татьяна, которая часто водила детей в школу, добавила:

"Он всегда здоровался, гулял с собачкой. Две недели назад у них была какая-то драка, приезжала полиция. Не могла подумать, что он мог такое сделать".

Подозреваемый - уроженец Донбасса. Местная жительница Екатерина вспоминает:

"Шок! Даже дети говорили: "Этот добряк?" Он был адекватным, спокойным, приветливым. Очень страшно. Наши дети здесь гуляют, а он просто привязывал собачку и здоровался”.

Что известно о трагедии

10 февраля ночью 72-летний мужчина, также переселенец с востока Украины, во время конфликта в бывшей школе устроил расправу над соседями, использовав топор и молоток.

Погибли пять человек в возрасте от 56 до 81 года — переселенцы из Донбасса и одна женщина из Кировоградщины. Трагедия произошла около 4 утра.

Одна из версий этого убийства ужасает. По данным следствия, подозреваемый обиделся из-за того, что его считали изгоем и не приглашали к совместным обедам.

Председатель Таракановской общины Наталья Сорочинская отметила:

"Эти люди приехали к нам из ада. Им оказывали помощь. Подозреваемый не употреблял алкоголь, ходил в церковь. Насчет версии об "изгое" — это его субъективное мнение, никто на него не жаловался".

Помещение бывшей школы огорожено, работают криминалисты, а следствие устанавливает все детали трагедии.