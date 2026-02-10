- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 703
- Время на прочтение
- 2 мин
Резня на Ровенщине: мужчина убил пятерых людей топором и молотком (фото)
В селе Ровенской области 72-летний мужчина убил пятерых человек.
В Ровенской области 72-летний мужчина убил пятерых человек. Трагедией закончился конфликт в селе Судобичи.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Ровенщины.
В отделе коммуникации сообщили, что сегодня, около 04:15, в полицию поступило сообщение от соцработницы о том, что ее подопечные слышат крики в коридоре. На место полиции выехали правоохранители.
Установили, что около 04:10 по общему месту жительства ВПЛ между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на почве бытовых вопросов возник конфликт. Он перерос в драку. Во время столкновения мужчина стал бить людей молотком и топором.
От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек: 60-ти и 68-летние мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.
Правоохранители задержали подозреваемого. Следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух или более лиц) УКУ.
ФОТО
