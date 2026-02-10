Резня на Ровенщине: мужчина убил пятерых людей топором и молотком (фото)

Убийство в Ровенской области. / © Поліція Рівненської області

В Ровенской области 72-летний мужчина убил пятерых человек. Трагедией закончился конфликт в селе Судобичи.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Ровенщины.

В отделе коммуникации сообщили, что сегодня, около 04:15, в полицию поступило сообщение от соцработницы о том, что ее подопечные слышат крики в коридоре. На место полиции выехали правоохранители.

Установили, что около 04:10 по общему месту жительства ВПЛ между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на почве бытовых вопросов возник конфликт. Он перерос в драку. Во время столкновения мужчина стал бить людей молотком и топором.

От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек: 60-ти и 68-летние мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.

Правоохранители задержали подозреваемого. Следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух или более лиц) УКУ.

ФОТО

В Ровенской области полицейские задержали 72-летнего мужчину. / © Поліція Рівненської області

Из-за конфликта убил пятерых человек: на Ровенщине произошло массовое убийство. / © Поліція Рівненської області

В Ровенской области 72-летний убил пятерых человек в месте жительства переселенцев. / © Поліція Рівненської області

Как сообщалось, во Львовской области мужчина убил супругов и пытался покончить с собой. Трагедия произошла в начале октября вблизи поселка городского типа Лопатин (Шептицкий район). Следствие установило, что преступник готовился к правонарушению.

