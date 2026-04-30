Резня со школьницами в Тернополе: суд решил судьбу подозреваемой ученицы

Место нападения с ножом школьницы на одноклассницу в Тернополе / © Национальная полиция Украины

Тернопольский суд 30 апреля избрал меру пресечения 15-летней ученице девятого класса школы №5, которую подозревают в покушении на убийство одноклассницы. Следствие проверяет как мотив преступления длительный буллинг в отношении нападающей.

Об этом сообщили Укринформ со ссылкой на руководителя Тернопольской областной прокуратуры Виталия Панченко и «Радио Свобода».

Суд отправил школьницу под домашний арест

Следственный судья рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемой по делу о законченном покушении на умышленное убийство, которое произошло 27 апреля с участием несовершеннолетней в Тернополе.

«Следственным судом было принято решение в части применения к подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток с ношением электронного средства контроля, а также соответствующими обязанностями», — рассказал Панченко.

По его словам, заседание проходило с участием стороны защиты, самой подозреваемой, ее законного представителя — матери, а также психолога.

Детали о нападении с ножом школьницы на одноклассницу

Представитель Тернопольского областного управления полиции Сергей Крета сообщил, что правоохранители выясняют мотивы происшествия и проверяют все возможные версии. Среди них — вероятный буллинг со стороны потерпевшей школьницы в отношении подозреваемой.

"То, что они дружили, был буллинг или нет, и другие предположения — это на уровне слухов. Ведется следствие. Проверяем. Подозреваемая ничего не говорит, с ней работают психологи. Потерпевшая находится в больнице, и тоже с ней еще не говорили. Она из нормальной семьи. Не можем подтвердить и то, оказывалась ли к подозреваемой школьнице травля. Она ничего не говорит. Опрашиваем учителей», — рассказал представитель полиции.

Известно, что отец 15-летней подозреваемой погиб на войне в 2023 году. Девушка проживает с матерью и братом. Семья ранее переехала в Тернополь из Киева.

Начальник управления образования и науки Тернопольского горсовета Ольга Похиляк утверждает, что никаких официальных обращений относительно буллинга в 9-м классе, где учились участницы инцидента, не поступало.

«Я общаюсь с учениками того класса. Делаю выводы, но следствие продолжается и не могу сообщать о деталях. Ситуация далеко не такая, как пишут в комментариях в социальных сетях. Дети говорят, что не было травли того ребенка, который нанес ножевые ранения. Там более глубокая проблема. Много пишут ложной информации. Не хочется, чтобы заранее делали выводы. Директор школы №5 исполняет обязанности, продолжается конкурс», — рассказала Похиляк.

В соцсетях активно обсуждают версию о возможном длительном буллинге в отношении подозреваемой, в частности со стороны пострадавшей одноклассницы. Также распространяются сообщения, что у девушки могли быть телесные повреждения.

На вопрос о наличии синяков или ожогов у ребенка в полиции не ответили, ссылаясь на тайну следствия.

Отдельные предположения касаются и языкового вопроса как возможной причины конфликта, однако эту версию также проверяют следователи.

Нападение школьницы с ножом на одноклассницу в Тернополе — что известно

Напомним, 27 апреля в Тернополе 15-летняя школьница во время конфликта в жилом доме микрорайона «Новый свет» нанесла многочисленные ножевые ранения однокласснице. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии в реанимации, во время нападения обломок лезвия остался в ее голове. Полиция открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство.

Школьнице объявили подозрение в покушении на убийство одноклассницы. Полиция и прокуратура взялись проверять версию о длительном буллинге как мотиве преступления: по словам людей, подозреваемая в течение года подвергалась травле, а в день нападения о нее якобы тушили окурки. В школе №5 отрицают конфликты и проводят внутреннее расследование, тогда как другие родители заявляют о замалчивании проблемы администрацией.

