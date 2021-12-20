Резня в Черкасской области: мужчина с ножом напал на посетителей магазина, есть раненые

В результате резни травмированы четыре мужчины.
В Черкасской области поздно вечером мужчина напал с ножом на людей в магазине. В результате инцидента получили ранения четверо мужчин.
Об этом в Facebook сообщил Черкасский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как отмечается, событие произошло вечером 19 декабря на улице Василия Доманицкого в селе Скородистик Ирклиевской сельской общины.
"В 22:30 в диспетчерскую "экстренки" позвонила испуганная женщина и сообщила, что в магазине ''Вера'' мужчина с ножом напал на посетителей и четырех ранил", — говорится в сообщении.
К месту происшествия срочно выехали три бригады экстренной медицинской помощи. В результате резни травмированы четыре мужчины. Их впоследствии доставили в Чернобыевскую многопрофильную больницу.
"У 29-летнего мужчины обнаружили ножевое ранение грудной клетки и резаную рану головы; у 38-летнего – сквозную рану щеки. Мужчина 30-ти лет также имел резаную рану на щеке. Еще у одного 30-летнего мужчины была резаная рана головы, колота рана грудной клетки и плеча", — сообщают в Черкасском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Напомним, в Черкассах армянин избил и порезал парня, потому что тот случайно задел его, когда ехал на велосипеде. Суд признал мужчину виновным, однако освободил от заключения.
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