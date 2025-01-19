Резня в лицее на Ровенщине: 9-классник получил удар ножом в бедро, его забрала "скорая"

Мама пострадавшего подростка утверждает, что дирекция школы умалчивает инцидент. По словам женщины, нападающий якобы является сыном местного бизнесмена.
В Ровенской области в одном из лицеев ученик 9 класса получил колтую рану бедра. Подростка, вероятно, ранил одноклассник.
Об этом пишет полиция Ровенской области и местные паблики.
Инцидент произошел еще 21 ноября 2024 года, однако о нем стало известно только сейчас.
По словам правоохранителей, 14-летний подросток принес в школу нож, который демонстрировал одноклассникам. Во время этого развлечения его одноклассник получил колотую рану бедра.
"Изначально претензий ни мать, ни потерпевший парень не имели, однако вскоре женщина обратилась в полицию с заявлением. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Обстоятельства устанавливаются", — рассказали в полиции.
Что рассказала мать пострадавшего
Между тем к местному паблику "Ровно 1283" обратилась мама пострадавшего подростка. Она утверждает, что дирекция школы умалчивает инцидент и делает все возможное, чтобы обидчик не был наказан. По словам женщины, нападающий якобы является сыном местного бизнесмена.
"Ученикам класса дают писать объясняя и т.д. "задним" числом. "Резник" кичится, что ему ничего не будет, потому что его отец дружит с директором, и вообще, теперь учителя будут бояться его, ибо в следующий раз может учительницу подрезать", – говорится в сообщении.
Мама потерпевшего просила у директора школы, чтобы он перевел обидчика в другой класс. Однако ей было отказано.
"Я едва добилась, чтобы на обидчика возбудили уголовное дело. Все это время сталкиваюсь с препятствиями и безразличием тех, кто переживает не за здоровье моего сына, а за свою *опу в мягком кресле", — возмущается женщина.
Ранее сообщалось, что в одном из лицеев Ровенщины учитель избил ученика.
Читайте также:
- "Надо на фронт вас, может зд**нете быстрее": во Львове учитель физики обругал учеников (видео)
- В одной из школ Киева подростки унижали мальчика в туалете: детали от полиции
- В Варшаве 26-летний мужчина напал с ножом на 15-летних украинцев – СМИ