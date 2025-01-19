Резня в лицее на Ровенщине: 9-классник получил удар ножом в бедро, его забрала "скорая"

В Ровенской области в одном из лицеев ученик 9 класса получил колтую рану бедра. Подростка, вероятно, ранил одноклассник.

Об этом пишет полиция Ровенской области и местные паблики.

Инцидент произошел еще 21 ноября 2024 года, однако о нем стало известно только сейчас.

По словам правоохранителей, 14-летний подросток принес в школу нож, который демонстрировал одноклассникам. Во время этого развлечения его одноклассник получил колотую рану бедра.

"Изначально претензий ни мать, ни потерпевший парень не имели, однако вскоре женщина обратилась в полицию с заявлением. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Обстоятельства устанавливаются", — рассказали в полиции.

Что рассказала мать пострадавшего

Между тем к местному паблику "Ровно 1283" обратилась мама пострадавшего подростка. Она утверждает, что дирекция школы умалчивает инцидент и делает все возможное, чтобы обидчик не был наказан. По словам женщины, нападающий якобы является сыном местного бизнесмена.

Раненый подросток

"Ученикам класса дают писать объясняя и т.д. "задним" числом. "Резник" кичится, что ему ничего не будет, потому что его отец дружит с директором, и вообще, теперь учителя будут бояться его, ибо в следующий раз может учительницу подрезать", – говорится в сообщении.

Мама потерпевшего просила у директора школы, чтобы он перевел обидчика в другой класс. Однако ей было отказано.

"Я едва добилась, чтобы на обидчика возбудили уголовное дело. Все это время сталкиваюсь с препятствиями и безразличием тех, кто переживает не за здоровье моего сына, а за свою *опу в мягком кресле", — возмущается женщина.

Ранее сообщалось, что в одном из лицеев Ровенщины учитель избил ученика.

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